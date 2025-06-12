حلبة ياس تحتضن ختام موسم 2026 لـ«الفورمولا 1»

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) اعتماد أجندة بطولات العالم لرياضة السيارات لعام 2026، التي تتضمن استضافة دولة الإمارات عدداً من الفعاليات العالمية، في مقدمتها الجولة الختامية لبطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» التي ستقام في حلبة مرسى ياس بأبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2026، بمشاركة الجيل الجديد من سيارات «الفورمولا 1» المعتمدة على الوقود المستدام بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات، الذي عقد في ماكاو، برئاسة محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء.

وستشهد أجندة «الفورمولا 1» لعام 2026 أربع جولات في منطقة الشرق الأوسط، تشمل البحرين من 10 إلى 12 أبريل، وقطر من 27 إلى 29 نوفمبر، وتختتم في أبوظبي في ديسمبر، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية سباقات بطولة العالم لـ«الفورمولا إي» في جدة يومي 13 و14 فبراير.

كما تقام أربع جولات من بطولة «الفورمولا 2» بالتزامن مع سباقات «الفورمولا 1» في كل من البحرين، والسعودية، وقطر، وأبوظبي، بينما تمثل البحرين المنطقة في بطولة «الفورمولا 3»، ضمن جدول مكون من عشر جولات.

وفي فئة الراليات الصحراوية الطويلة، ينطلق رالي داكار من المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026، كأولى جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، كما تستضيف المنطقة رالي أبوظبي الصحراوي من 22 إلى 27 نوفمبر، إلى جانب رالي المغرب من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

تأكيد

وأكد محمد بن سليم أن عام 2025 يشكل محطة فارقة في مسيرة رياضة السيارات العالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل تحقيق إنجازات تكنولوجية لافتة، فيما يشهد العالم بروز جيل جديد من المواهب على الحلبة، وأن هذه المرحلة تحمل فرصاً واسعة للابتكار وتطوير مستوى المنافسة، وتوسيع نطاق جمهور هذه الرياضة حول العالم.

وأضاف أن التحديثات التي أُقرّت على لوائح بطولة العالم للراليات (WRC27) تمثل نقطة انطلاق نحو حقبة جديدة من التنوع التقني والمرونة التصميمية؛ إذ تتيح القوانين الجديدة للصانعين تطوير هياكل تتراوح بين سيارات الصالون والهاتشباك والكروس أوفر، في دورة لوائح تمتد حتى عام 2037.

وأكد المجلس العالمي لرياضة السيارات التزامه بتطوير رياضة السيارات عالمياً، ورفع مستوى الاستدامة والابتكار بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، وتعزيز موقع الشرق الأوسط كمحور رئيس في خارطة البطولات العالمية.