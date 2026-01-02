ليوا تودع مهرجان ليوا الدولي 2026 بختام مميز.. وصعود التل يشعل المشهد حتى آخر لحظة



يختتم مهرجان ليوا الدولي 2026 منافساته غداً السبت، مسدلاً الستار على واحدة من أكثر النسخ إثارة وقوة، بعد أيام استثنائية احتضنت تحديات كبرى في رياضات السيارات الصحراوية، وشهدت مشاركة واسعة من نخبة السائقين من داخل الدولة وخارجها، في أجواء تنافسية أكدت المكانة المتقدمة للمهرجان على خارطة الفعاليات الرياضية النوعية.



ويشهد اليوم الختامي والأخير إقامة منافسات صعود التل بثلاث فئات رئيسية، هي فئة الوكالة، وفئة المفتوحة، وفئة الهايلوكس، حيث تتجه الأنظار إلى صراع الحسم على تل مرعب، في مواجهات لا تقبل الخطأ وتحبس الأنفاس حتى آخر سيارة، وسط حضور جماهيري كبير وشغف متواصل برياضات التحدي الصحراوي.



وكانت منافسات صعود التل لفئتي ستة سلندر تربو «V6 Turbo» وثمانية سلندر غاز «V8 Gas» قد اختُتمت أمس، مقدمة واحدة من أقوى محطات المهرجان من حيث المستوى الفني وتقارب الأزمنة.

ففي فئة V6 تربو، نجح المتسابق يوسف محمد العلي في انتزاع المركز الأول مسجلاً زمناً بلغ 5.181 ثوانٍ، ليؤكد حضوره القوي في هذه الفئة، فيما جاء خالد عبدالله راشد في المركز الثاني بزمن 5.206 ثوانٍ، وحل ثالثاً خالد الرفاعي بزمن 6.263 ثوانٍ، في سباق اتسم بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.



أما فئة V8 غاز، فقد شهدت منافسة شرسة، تمكن خلالها عيسى عبدالله حسين مشربك من التتويج بالمركز الأول بزمن قدره 5.824 ثوانٍ، تلاه يوسف محمد العلي في المركز الثاني بزمن 5.931 ثوانٍ، فيما جاء مشعل محمد الخالدي ثالثاً بزمن 5.948 ثوانٍ، في نتائج عكست القوة الكبيرة لهذه الفئة وما تتطلبه من مهارة وتحكم عالٍ.



ويؤكد ختام منافسات صعود التل، وما سبقه من بطولات وفعاليات، أن مهرجان ليوا الدولي 2026 قدم نموذجاً تنظيمياً مميزاً، وجمع بين روح التراث الصحراوي الأصيل وحداثة رياضات المحركات، ليواصل ترسيخ مكانة ليوا وجهة عالمية لعشاق التحدي والمغامرة، ومسرحاً سنوياً لأقوى المنافسات الصحراوية في المنطقة.