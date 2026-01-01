ختام مميز لليوم الأول من منافسات صعود تل السيارات في مهرجان ليوا الدولي 2026



اختُتمت، مساء أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة صعود تل السيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، والتي أُقيمت في أجواء استثنائية تزامنت مع احتفالات رأس السنة، وشهدت تنافساً قوياً في فئتي السيارات الكهربائية وفئة الهايبرد، وسط حضور جماهيري لافت أشعل أجواء التحدي على تل مرعب.



وشهدت فئة الهايبرد منافسة محتدمة، حيث تصدر المتسابق محسن بن هاني بن عبدالعزيز من سلطنة عُمان الترتيب العام، محققاً زمناً قدره 8.403 ثوانٍ، في حين حل ثانياً المتسابق أحمد خلفان المنصوري من الإمارات بزمن 13.105 ثانية، في سباق اتسم بالقوة وتنوع المشاركات الخليجية.



وفي فئة السيارات الكهربائية، نجح المتسابق ماجد سالم مبارك سالم المنصوري من الإمارات في حصد المركز الأول، محققاً زمناً قدره 7.343 ثوانٍ، ليؤكد الجاهزية العالية لهذه الفئة والتطور المتسارع في مشاركاتها ضمن منافسات صعود التل.



وجاء ختام اليوم الأول بصورة لافتة، حيث تزامنت المنافسات مع ليلة الحادي والثلاثين من ديسمبر، لتتحول تحديات صعود التل إلى مشهد احتفالي رياضي أشعل أجواء مهرجان ليوا الدولي، وجسد تلاقي الرياضات الميكانيكية الحديثة مع أجواء الفعاليات الجماهيرية في واحدة من أبرز ليالي المهرجان.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المنافسات شهدت مستوى فنياً عالياً وتنظيماً مميزاً، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً أكبر في حدة التنافس مع استمرار منافسات البطولة، في ظل الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من مختلف الدول، ومن المقرر أن يختتم المهرجان الثالث من يناير السبت بعد غد.