احتفالاً برأس السنة الجديدة.. منافسات صعود تل مرعب للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026 غداً



تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة صعود تل مرعب للسيارات، إحدى أبرز بطولات رياضات المحركات الصحراوية، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، احتفالاً برأس السنة الجديدة، حيث تستمر المنافسات على مدار أربعة أيام متتالية، اعتباراً من غد الأربعاء، وحتى السبت الموافق 3 يناير المقبل، موعد ختام المهرجان.



وتقام البطولة بتنظيم احترافي يواكب مكانتها العالمية، وسط مشاركة واسعة من نخبة السائقين من داخل الدولة وخارجها، في تحدٍ يعد من الأصعب على مستوى المنطقة، نظراً لطبيعة تل مرعب الرملية، وارتفاعه الذي يصل إلى نحو 300 متر، إلى جانب الانحدار الحاد الذي يفرض اختبارات دقيقة على مهارات السائقين وقدرات المركبات.



وتشهد المنافسات توزيع الفئات على أيام البطولة، بما يضمن تنوع السباقات وارتفاع وتيرة الإثارة، حيث تنطلق منافسات اليوم الأول الأربعاء بفئات السيارات الكهربائية والهايبرد، في حضور يعكس مواكبة البطولة للتقنيات الحديثة وتطور رياضات المحركات. وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني بعد غد الخميس مع إقامة سباقات فئة 6 سلندر تيربو وفئة 8 سلندر غاز، وسط توقعات بمنافسة قوية ومحاولات جادة لتحقيق أزمنة مميزة.



وفي اليوم الثالث الجمعة، تُقام منافسات فئة 8 سلندر تيربو إلى جانب فئة 6 سلندر غاز، حيث تجمع هذه الفئات بين القوة العالية والدقة في التحكم على منحدر تل مرعب.

ويسدل الستار على البطولة في اليوم الرابع السبت بإقامة منافسات الفئة المفتوحة، وفئة الوكالة، وفئة الهايلكس، والتي تعد من أكثر الفئات جماهيرية وتشهد عادة ذروة الحضور والتفاعل.



ويحظى صعود تل مرعب بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، كونه يمثل أيقونة لرياضات التحدي الصحراوية، ومحطة رئيسية ضمن أجندة مهرجان ليوا الدولي، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات التراثية والأنشطة الترفيهية، في مشهد يعكس مكانة المهرجان وجهة شتوية بارزة على مستوى المنطقة.

ومن المنتظر أن تشهد أيام البطولة أجواءً تنافسية حماسية ومحاولات متواصلة لكسر الأرقام، في ختام مرتقب يواكب احتفالات استقبال العام الجديد، وصولاً إلى إسدال الستار على فعاليات المهرجان في الثالث من يناير المقبل.