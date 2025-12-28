ختام سباق «ليوا للدرفت» يتوج أبطال فئتي المحترفين والوكالة ضمن مهرجان ليوا الدولي2026

البيان

اختتمت منافسات سباق ليوا للدرفت، الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي2026، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، وبمشاركة واسعة بلغت 80 سيارة في فئتي المحترفين والوكالة، على حلبة ليوا بعد سلسلة من التصفيات والمراحل الإقصائية التي عكست المستوى الفني العالي للمشاركين وقوة التحدي على الحلبة.



وشهدت فئة المحترفين مشاركة 51 سيارة، حيث خضع السائقون لتصفيات أولية قوية، قبل انطلاق المراحل الإقصائية التي بدأت من دور الـ32، وصولاً إلى الأدوار النهائية. وتمكن السائق محمد ناصر الحربلي من السلفادور من حسم المركز الأول بعد أداء مميز وثبات عالٍ خلال مختلف الجولات، فيما حل في المركز الثاني السائق علي مصطفى مخصيد، وجاء ثالثاً خليفة الفلاسي من الإمارات، بينما حل كريم هاني من مصر في المركز الرابع، وجاك باتريك من أيرلندا في المركز الخامس.



وفي فئة الوكالة، التي شهدت مشاركة 29 سيارة، أقيمت تصفيات تمهيدية أعقبها انطلاق المراحل الإقصائية بدءاً من دور الـ16، وسط منافسة قوية بين السائقين. وواصل محمد ناصر الحربلي تألقه ليحقق المركز الأول، فيما حل ثانياً إيهاب أبو فلاح من لبنان، وجاء ثالثاً روبرت باباجوليان من روسيا، بينما حل كريم هاني من مصر في المركز الرابع، والأمير محمد شهاب من لبنان في المركز الخامس.



وجاءت المنافسات وفق معايير تحكيم دقيقة ركزت على عناصر الزاوية، والخط، والتحكم، والسرعة، ما أسهم في رفع مستوى التنافس وإبراز مهارات السائقين خلال مختلف المراحل. ويُعد سباق ليوا للدرفت من أبرز الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، لما يحظى به من إقبال جماهيري واسع، وما يمثله من إضافة نوعية لبرنامج المهرجان، مؤكداً مكانة ليوا كوجهة رائدة لاحتضان البطولات والتحديات الرياضية الكبرى