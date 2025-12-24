ختام الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026



اختتمت منافسات الجولة الثانية من الاستعراض الحر للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، بمشاركة كبيرة لـ 162 سيارة في الفئات الثلاث للبطولة، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال والتفاعل مع هذه البطولة. وشهدت الجولة الثانية مستويات تنافسية عالية، وسط حضور جماهيري لافت وتنظيم احترافي، حيث تنافس السائقون في مختلف الفئات، مقدمين عروضاً قوية عكست مهاراتهم العالية في التحكم بالمركبات، والالتزام بالأنظمة الفنية وشروط السلامة المعتمدة.



وفي الفئة S، توج سعود راشد المري من قطر بالمركز الأول محققاً 36 نقطة، وجاء ثانياً عبدالله راشد الشميلي من الإمارات بـ 35 نقطة، فيما حل ثالثاً حمد بن موسى البلوشي من الإمارات بـ 33 نقطة. أما الفئة T، فقد أحرز محمد راشد الظاهري من الإمارات المركز الأول برصيد 37 نقطة، تلاه ذياب ناصر الربيعي من الإمارات في المركز الثاني بـ 36 نقطة، وحل ثالثاً منصور صالح العامري من الإمارات بـ 35 نقطة. وفي الفئة N، حقق أحمد عبدالله الشيبه من الإمارات المركز الأول بـ 35 نقطة، وجاء محمد جمعة الدهماني في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، فيما حل ثالثاً حمد بن موسى البلوشي بـ 33 نقطة.



وأكدت اللجنة المنظمة أن ارتفاع عدد المشاركين في الجولة الثانية يعكس نجاح التنظيم وتزايد اهتمام السائقين والجمهور بمنافسات الاستعراض الحر للسيارات، مشيرة إلى أن هذه المنافسات تمثل إحدى المحطات البارزة ضمن البرنامج الرياضي لمهرجان ليوا الدولي.

ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 تقديم فعاليات رياضية متنوعة تجمع بين الإثارة وروح التحدي والتنظيم الاحترافي، في إطار يعزز مكانة المهرجان كوجهة رياضية وتراثية رائدة على مستوى الدولة والمنطقة.