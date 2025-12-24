تحدي البيرن أوت ينطلق ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي



ينطلق غداً الخميس سباق بيرن أوت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وذلك ضمن البرنامج الرياضي المتنوع للمهرجان، والذي يضم مجموعة من السباقات والبطولات التي تستقطب عشاق رياضات السيارات من داخل الدولة وخارجها. ويعد سباق بيرن أوت من المنافسات الاستعراضية التي تعتمد على مهارة السائق في التحكم بالمركبة أثناء الثبات والدوران، وسط أجواء تنافسية، مع الالتزام الكامل بمعايير وشروط السلامة المعتمدة من اللجنة المنظمة.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المشاركة تخضع لشروط وضوابط واضحة، إلى جانب خضوع جميع المركبات للفحص الفني قبل انطلاق المنافسات، ولن يسمح بدخول أي مركبة إلى منطقة السباق دون اجتياز الفحص الفني.

ويأتي سباق بيرن أوت ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، الذي يواصل تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين التنظيم الاحترافي والإثارة، في قلب صحراء ليوا.