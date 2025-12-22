ختام منافسات حلبة «يو تي في» ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026



اختتمت منافسات حلبة يو تي في ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط مشاركة كبيرة ومستويات تنافسية قوية، عكست حجم الاهتمام المتزايد بهذه الفئة، وما تشهده من تطور ملحوظ على مستوى الأداء والتنظيم. وأسفرت نتائج فئة UTV بدون توربو عن فوز المتسابق راشد مبارك القمزي بالمركز ال

أول بزمن 106.420 ثوانٍ، فيما حل المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند في المركز الثاني بزمن 106.990 ثوانٍ، وجاء ثالثاً المتسابق حمد خلفان القمزي بزمن 112.960 ثانية، بعد سباق حافل بالإثارة والندية.

وفي فئة UTV توربو، تمكن المتسابق راشد مبارك القمزي من إحراز المركز الأول بزمن 103.080 ثوانٍ، بينما جاء حمد خلفان القمزي في المركز الثاني بزمن 104.060 ثوانٍ، وحل ثالثاً المتسابق محمد غلزار إبراهيم من الهند بزمن 105.350 ثوانٍ، في منافسة قوية شهدت تقارباً في الأزمنة وأداءً مميزاً من المشاركين.



وأكدت منافسات فئتي «توربو وبدون توربو» النجاح الكبير الذي تحققه بطولات الـUTV ضمن مهرجان ليوا الدولي، سواء من حيث حجم المشاركة أو المستوى الفني، لتواصل الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان تقديم صورة متكاملة تجمع بين الحماس الرياضي والتنظيم الاحترافي، وتعزز من مكانة ليوا كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى.