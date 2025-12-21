67 متسابقاً في ختام بطولة الاستعراض الرملي بمهرجان ليوا الدولي 2026

اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة الاستعراض الرملي، التي أقيمت على مدار يومين، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، وبمشاركة 67 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 المستمر، الذي يواصل تقديم باقة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية.

وشهدت البطولة إقامة ثلاث فئات رئيسية، جاءت نتائجها على النحو التالي: في فئة 6 سلندر حقق المركز الأول حمد موسى البلوشي من الإمارات، وجاء ثانياً بدر علي أحمد من السعودية، وحل ثالثاً سلطان مبارك الكلباني من الإمارات، فيما جاء رابعاً فهد إبراهيم قاسم من السعودية، وخامساً محمد راشد النعيمي من الإمارات

وفي فئة الهايلوكس توج بالمركز الأول أحمد بن علي الحمد من السعودية، وجاء ثانياً محمد فهيد السبيعي من السعودية، وحل ثالثاً خليف عبد الرحمن الخليف من السعودية، بينما جاء خامساً أحمد عبدالله الرومي من السعودية.

أما فئة 8 سلندر فقد شهدت منافسة قوية، توج على أثرها سلطان مبارك الكلباني من الإمارات بالمركز الأول، وجاء ثانياً حمد صالح النهيان من السعودية، وحل ثالثاً خلف سالم الكتبي من الإمارات، ورابعاً أحمد الصمعاني من السعودية، وخامساً محمد خلفان الشامسي من الإمارات.

ويأتي تنظيم بطولة الاستعراض الرملي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، الذي لا يزال متواصلاً، مستقطباً أعداداً كبيرة من المشاركين والجمهور، ومؤكداً مكانته منصة رياضية وترفيهية، تجمع بين التحدي والإثارة، وأجواء المهرجانات المفتوحة.