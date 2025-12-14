166 متسابقاً في «الاستعراض الحر للسيارات» بمهرجان ليوا الدولي 2026



اختتمت منافسات الاستعراض الحر للسيارات أول يومين من فعالياته ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة قياسية عكست المكانة المتنامية للحدث كإحدى أبرز منصات رياضات السيارات والاستعراض في المنطقة. وشهدت المنافسات مشاركة 166 سيارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، توزعت على ثلاث فئات رئيسية، في أجواء تنافسية قوية امتدت على مدار يومين من العروض المتواصلة والإثارة العالية.



وسجلت فئة «T» أعلى نسبة مشاركة بواقع 74 سيارة، تلتها فئة «S» بمشاركة 57 سيارة، فيما شهدت فئة «N» مشاركة 35 سيارة، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتزايد برياضة الاستعراض الحر ضمن فعاليات المهرجان.

وفي فئة «N»، حقق ذياب ناصر الربيعي المركز الأول، فيما جاء محمد راشد الظاهري في المركز الثاني، وحل ثالثاً أحمد عبد الله الشيبة. أما في فئة «S»، فقد توّج محمد جمعة الدهماني بالمركز الأول، وجاء ثانياً عبد الله راشد الشميلي، بينما حل ثالثاً حمد بن موسى البلوشي. وفي فئة «T»، أحرز محمد راشد الظاهري المركز الأول، وجاء في المركز الثاني سلطان ناصر المصعبي، فيما حل ثالثاً سعود راشد المري من دولة قطر.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المستوى الفني المرتفع، والانضباط، والتنوع الكبير في المشاركات الخليجية، أسهمت في تقديم عروض استثنائية جسدت روح التحدي والإبداع التي يتميز بها مهرجان ليوا الدولي، مشيرة إلى أن الفعاليات المقبلة ستشهد استمرارا قوياً للسباقات والتحديات المختلفة التي تجمع بين رياضات المحركات، والرياضات التراثية، والفعاليات الجماهيرية.



ويواصل مهرجان ليوا الدولي 2026 ترسيخ مكانته كوجهة رياضية وترفيهية متكاملة، تجمع نخبة المشاركين من داخل الدولة وخارجها، وتعكس رؤية إمارة أبوظبي في دعم الفعاليات النوعية وتعزيز السياحة الرياضية ويستمر حتى الثالث من يناير المقبل ختام المهرجان