منصور بن محمد: إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات تؤكد الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية



بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، لمحمد بن سليم إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نبارك لممثل دولة الإمارات محمد بن سليم إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الذي يُعد من أكبر الاتحادات الرياضية العالمية، ويضم أعضاء وممثلين من نحو 150 دولة حول العالم... يجسّد هذا الإنجاز الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ونتمنى كل التوفيق لمحمد بن سليم ولفريقه في تحقيق مزيد من الإنجازات.