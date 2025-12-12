إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، اليوم عن إعادة انتخاب محمد بن سليم رئيساً له، وذلك بعد انتخاب قائمته الرئاسية من قبل الجمعية العمومية في طشقند في جمهورية أوزبكستان.



ويستهل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، محمد بن سليم، الآن ولايته الثانية التي تمتد لأربع سنوات، بعد أن أشرف على فترة مهمة من التجديد والاستقرار الملحوظين للمنظمة منذ انتخابه الأول عام 2021.



وخلال فترة ولايته الأولى على مدار السنوات الأربع الماضية، شهد الاتحاد الدولي للسيارات تحولاً شاملاً، شمل تحسين الحوكمة والعمليات، واستعادة الاستقرار المالي للاتحاد. وقد عززت هذه التغييرات مكانة الاتحاد الدولي للسيارات كونها هيئة عالمية منظمة لرياضة السيارات، والسلطة الرائدة في مجال التنقل الآمن والمستدام والميسور الكلفة.



وتحت قيادة محمد بن سليم، نجح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) في تحويل خسارة قدرها 24 مليون يورو عام 2021 إلى ربح تشغيلي قوي بلغ 4.7 ملايين يورو في عام 2024، وهو أقوى أداء مالي يحققه الاتحاد منذ ما يقرب من عشر سنوات. واليوم، خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للاتحاد، أعلن الاتحاد عن توقعاته بتحقيق ربح تشغيلي قدره 4.4 ملايين يورو في عام 2025، ما يظهر استمرار الزخم والتحسن المالي المطرد. وقد مكن هذا الاستقرار المتجدد من زيادة الاستثمار طويل الأجل في الأندية الأعضاء والبرامج الاستراتيجية حول العالم.



ويرتكز هذا الزخم على إصلاحات مؤسسية أوسع نطاقاً نُفذت خلال السنوات الأربع الماضية، شملت تعزيز الانضباط المالي، وتحسين عمليات التدقيق الخارجي، وتحديث هياكل الحوكمة، ما أدى إلى مزيد من الشفافية والمساءلة والمعايير المهنية في جميع أنحاء المنظمة.



بالإضافة إلى هذه الإصلاحات، أنشأ الاتحاد الدولي للسيارات وظيفة تجارية وعزز هويته المؤسسية العالمية في كل من رياضة السيارات والتنقل، ووسع نطاق أنشطة التنمية الإقليمية، ودعم المشاركة الشعبية، وعمق التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن السلامة والتنقل المستدام ومستقبل النقل.



وقال محمد بن سليم: «أشكر جميع أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات على مشاركتهم الكبيرة في التصويت ومنح ثقتهم بي مجدداً. لقد تخطينا عقبات عدة، ولكننا اليوم معاً أقوى من أي وقت مضى».

وأضاف: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات، وأنا ملتزم بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للاتحاد، ولرياضة السيارات، ولقطاع التنقل، ولأندية أعضائنا في جميع أنحاء العالم».



وأجريت الانتخابات وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) من خلال عملية تصويت نزيهة وشفافة، تعكس الأسس الديمقراطية للاتحاد والصوت الجماعي لأعضائه حول العالم.