تكريم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بوسام الصداقة من أوزبكستان



على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، والذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند، مؤخراً، قبيل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025، منح رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وسام الصداقة إلى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وهو أعلى وسام شرف في أوزبكستان يمنح للأجانب، تقديراً للوحدة والتعاون. وكان الاجتماع قد أكد على الشراكة والصداقة بين أوزبكستان والاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وركز على أولوياتهما المشتركة في ابتكار وسائل التنقل، والسلامة المرورية، وتنمية رياضة السيارات في المنطقة.



من جهته، قال محمد بن سليم: «شرف عظيم أن أتسلم وسام الصداقة من الرئيس شوكت ميرضيائيف، هذا التكريم يمثل تذكيراً دائماً بالشراكة المتينة بين أوزبكستان والاتحاد الدولي للسيارات، وبالإنجازات التي حققناها معاً، وبالتعاون الذي ينتظرنا في المستقبل». وأضاف: «انطلاقاً من التزامنا المشترك بتحسين السلامة على الطرق، وجهودنا لتطوير رياضة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، فإننا متحدون في عزمنا على تحقيق التقدم وتوفير الفرص للجميع».