500 من كبار ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات في اجتماع العمومية بطشقند



استقبل محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، ما يقرب من 500 من كبار ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات في مجال رياضة السيارات والتنقل من 149 دولة خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للسيارات في طشقند بأوزبكستان، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025 الجمعة، وحفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات.



وقال محمد بن سليم: فخور بالإنجازات التي حققناها على مدى السنوات الأربع الماضية، ويبقى تركيزي ينصب على ضمان استمرار تحول الاتحاد الدولي للسيارات إلى منظمة تقدم قيمة قيمة للمجتمع. وأضاف: نعمل عالمياً على توسيع نطاق المشاركة في رياضة السيارات من خلال مسارات شعبية وبرامج شاملة مثل برنامج سيارة كروس كار بأسعار معقولة وخطة الكارتينج العالمية، وفي الوقت نفسه، نقوم بتعزيز مهمتنا في مجال التنقل في جميع المناطق، وتقوية دورنا في النظام البيئي للسيارات، ونقود حوارات حول المدن المستدامة، والطرق الأكثر أماناً، ومستقبل النقل.



كما احتفل الاتحاد الدولي للسيارات، الهيئة الحاكمة المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، بهذا اليوم بالترحيب بجمهورية أوزبكستان كأحدث دولة موقعة على ميثاق «متحدون ضد الإساءة» عبر الإنترنت «UAOA».



والتقى محمد بن سليم، مؤسس مبادرة «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت «UAOA»»، بمعالي أدخام إيلخاموفيتش إكراموف، وزير الرياضة في جمهورية أوزبكستان لتوقيع ميثاق «متحدون ضد الإساءة» عبر الإنترنت «UAOA»» والترحيب بانضمام أوزبكستان إلى تحالف عالمي متنام يضم أندية واتحادات وحكومات وشركاء في مجال التكنولوجيا ومؤسسات أكاديمية، يعملون معاً لمواجهة الإساءة الإلكترونية في المجال الرياضي.



وشهدت حملة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» «متحدون ضد الإساءة» عبر الإنترنت «UAOA» نمواً سريعاً في الأشهر الأخيرة، وحصلت أخيراً على جائزة التحالف من أجل السلام المرموقة من منظمة السلام والرياضة تقديراً لجهودها العالمية الرائدة في بناء حملة هائلة تحدث تغييراً هادفاً.

وتسعى مبادرة «متحدون ضد الإساءة» عبر الإنترنت «UAOA»، من خلال توحيد الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية والحكومات الوطنية ومنصات التكنولوجيا، إلى التصدي للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، وتعزيز التغيير السلوكي من خلال التعليم والبحث.