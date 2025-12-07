خالد بن محمد بن زايد يزور فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1



زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها السابعة عشرة، التي تستضيفها حلبة مرسى ياس في أبوظبي. والتقى سموه، خلال الزيارة، عدداً من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات المشاركة في «أسبوع أبوظبي المالي» 2025، الذي يقام يوم غد في جزيرة المارية، إلى جانب لقاءات أخرى عقدها سموه مع مجموعة من شركاء إمارة أبوظبي في عدد من القطاعات الحيوية.



وجرى خلال اللقاءات بحث مسارات الشراكات الاقتصادية والفرص الاستثمارية النوعية، التي تسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزز مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً.



رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.