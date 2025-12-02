«رالي مسار 71».. احتفالية عشاق السيارات القديمة بـ«عيد الاتحاد» الـ 54



اختتم نادي الشارقة للسيارات القديمة الدورة الثالثة من فعالية «رالي مسار 71»، التي نظمها احتفاء بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في لوحة وطنية جمعت بين شغف السيارات القديمة وروح الانتماء للوطن. وشهد الرالي مشاركة 130 مشاركاً من دولة الإمارات ودول الخليج، حيث توافدوا بسياراتهم القديمة من مختلف الأنواع والموديلات، ليخوضوا رحلة استثنائية، تعرفوا خلالها على أبرز معالم الشارقة الطبيعية والسياحية.



امتد المسار هذا العام عبر خمس محطات رئيسية، عكست تنوع الطبيعة في الإمارة، حيث انطلق الرالي من نقطة التجمع الأولى في نادي الشارقة للسيارات القديمة باتجاه واحة البداير بمنطقة المدام، ومن هناك بدأت رحلة المشاركين عبر دروب جسدت جمال الشارقة وتنوع تضاريسها، متوجهين نحو الحدائق المعلقة في مدينة كلباء، ثم إلى المدرج الروماني في خورفكان، الذي شكل محطة تصوير خلابة وثقت لحظات الرالي في مشهد جمع بين البحر والجبل.



وبعد ذلك واصل المشاركون رحلتهم نحو أنكو كوفيه في دبا الحصن، قبل أن يختتموا المسار في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة، حيث أقيمت الفعالية الختامية، وتم توزيع الجوائز وسط أجواء وطنية، عبرت عن الفخر بالهوية الإماراتية والولاء للقيادة الرشيدة.

لم يكن «رالي مسار 71» مجرد استعراض للسيارات القديمة، بل كان رحلة توثق إرث الإمارات وتحتفي بتاريخها، تجمع بين متعة القيادة واستكشاف جمال الشارقة وروح الاحتفال بالاتحاد في نسخته الـ 54.