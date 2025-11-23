الأرجنتيني ياكوبيني يتوّج ببطولة العالم لفئة السيارات.. والبلوشي وأهلي بطلا العالم في «باها»

اختتمت منافسات النسخة التاسعة من رالي دبي الدولي «باها» 2025، الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية و«كوادز»، وذلك مع نهاية المرحلة الثالثة «زايد وراشد»، التي امتدت لمسافة 270 كيلومتراً في صحراء القدرة.

واحتفل الإماراتي محمد البلوشي بتتويجه بطلاً لكأس العالم للباها للدراجات النارية للمرة الرابعة في مسيرته، والثالثة على التوالي، محققاً رقماً قياسياً جديداً، بعد أداء ثابت طوال مراحل الرالي في حتا والقدرة.

وأنهى البلوشي الرالي في المركز الثالث، في ظل منافسة قوية على لقب الجولة بين البريطاني أليكس ماك إنيس، متصدر اليوم الثاني، والبولندي كونراد دابروفسكي حامل لقب النسخة الماضية، بينما كان هدف البلوشي الأساسي تأمين النقاط اللازمة لضمان اللقب العالمي، وهو ما تحقق بنجاح.

وفي فئة «كوادز»، واصل الإماراتي عبدالعزيز أهلي تألقه محققاً الفوز رغم أعطال ميكانيكية تعرض لها في المرحلة الأخيرة. ورغم تفوق البولندي مارسين فيلكوليك في هذه المرحلة، احتفظ أهلي بفارق مريح في التوقيت الإجمالي ليتوج باللقب بفارق تجاوز 15 دقيقة.

وفي فئة السيارات، توج الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني، بمشاركة ملاحه داني أوليفيراس، بلقب رالي دبي الدولي لأول مرة، محققاً فوزه الخامس هذا الموسم من أصل 6 مشاركات، في إنجاز يعزز حضور فريق تويوتا هايلكس الذي أنهى العام بنتائج قوية قبل فترة التوقف الشتوية.

وسجل الأسترالي توبي برايس، وزميله في فريق «تويوتا غازو ريسينغ» سيث كوينتيرو، منافسة قوية في اليوم الختامي، بعدما سجل برايس وملاحه أرماند مونليو أسرع زمن في المرحلة بفارق ست ثوانٍ عن كوينتيرو وملاحه أندرو شورت، ليكمل برايس وشورت المركز الثالث في الترتيب العام، محققين ثلاثية لتويوتا في المراكز الثلاثة الأولى بفوارق زمنية لم تتجاوز ثلاث دقائق بعد ثلاثة أيام من المنافسات.

واختتمت المرحلة الثالثة «زايد وراشد» أمام حضور جماهيري كبير في منطقة المشجعين بالمرموم، في مسارات مشابهة لمنافسات اليوم الثاني. وحملت المرحلة اسم حملة «زايد وراشد»، التي تهدف إلى إحياء ذكرى لقاء المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في 18 فبراير 1968، والذي شكل أساس قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، أن الرالي قدّم نسخة مميزة هذا العام، وقال: «كان حدثاً استثنائياً أبرز الكثير مما تقدمه الإمارات للعالم، وقد شكّلت العودة إلى جبال حتا في الافتتاح إضافة مميزة، قبل يومين من المنافسة القوية في صحراء القدرة. يقدم رالي دبي الدولي دائماً تجربة فريدة واحتفالاً رياضياً لا يُنسى». وأضاف: «نفتخر بأن يكون الحدث ضمن أبرز راليات الطرق الصحراوية الوعرة في العالم، وأن يقام ضمن فعاليات الشهر الذي يسبق احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد».