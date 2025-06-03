محمد بن سليم: تنسيق بين «دولي السيارات» «FIA» واليابان من أجل رسم مستقبل رياضة السيارات



أكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» على الأهمية الاستراتيجية لليابان في رسم مستقبل التنقل العالمي، والابتكار في مجال السيارات، وتطوير رياضة السيارات، كما أنها تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الابتكارات ذات الأثر العالمي الواسع، بصفتها قوة تكنولوجية وصناعية رائدة، جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها لليابان مؤخراً، مؤكداً التزام الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» بصفته الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، بالتعاون مع صانعي المعدات الأصلية «OEMs»، والحكومات العالمية، وأندية التنقل، والهيئات الرياضية الوطنية «ASNs»، بتعزيز التنقل المستدام والنمو الشامل لرياضة السيارات.

وبتنظيم من الاتحاد الياباني للسيارات، سيشارك محمد بن سليم أيضاً في جولة على حلبة المدينة وبرج المراقبة التابع للاتحاد الياباني للسيارات، مستعرضاً استثمارات اليابان في البنية التحتية لرياضة السيارات ومفاهيم سباقات المدن.

وقال محمد بن سليم: لا تزال اليابان منارة للريادة التكنولوجية في قطاع السيارات وشغفها برياضة السيارات، وحلول التنقل المبتكرة التي تُحسّن جودة حياة الناس، ولعل الزيارة تعكس الرؤية الأوسع للاتحاد الدولي للسيارات «FIA» لدفع عجلة التقدم في الابتكار والسلامة والاستدامة في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، وبفضل مزيجها القوي من القوة الصناعية والالتزام الحكومي والتراث الرياضي الغني، تُعدّ اليابان شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه الأهداف العالمية.