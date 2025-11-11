الاتحاد الدولي لرياضة السيارات وباريس يبحثان الأولويات في المجالات المشتركة



تأكيداً على الشراكة التاريخية بين فرنسا والاتحاد الدولي للسيارات، وكذلك إلقاء الضوء على الأولويات المشتركة في مجالات رياضة السيارات، والسلامة على الطرق، لا سيما وأن المقر الرئيسي للاتحاد يقع في العاصمة باريس، والتي تحتل مكانة فريدة في تاريخ الاتحاد الدولي للسيارات، والذي أكد هو الآخر تجديد التزامه تجاه فرنسا كأحد مراكزه المتميزة الرئيسية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» في العاصمة الفرنسية باريس، أمس.



واحتفل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والرئيس الفرنسي بالدور المحوري لفرنسا في رياضة السيارات العالمية، بدءاً من البطولات الرياضية التاريخية مثل سباق باريس - روان تريال عام 1894 وصولاً إلى سباق لومانز 24 ساعة، الذي لا يزال يجذب آلاف المتفرجين ويحقق تأثيراً كبيراً، حيث يدعم أكثر من 1000 وظيفة بدوام كامل ويسهم بأكثر من 162 مليون يورو في الاقتصاد الفرنسي.

كذلك تمت مناقشة تمثيل فرنسا المستمر في بطولة العالم للفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والمواهب الفرنسية المشاركة في بطولات العالم، ومساهمات المصنعين والمنظمين الفرنسيين في صياغة رياضة السيارات الدولية، ودعم تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لوفود الاتحاد الدولي للسيارات الذين يحضرون الاجتماعات في باريس.



حضر اللقاء، رئيس نادي السيارات الفرنسي «ACF» يان دي بونتبريان، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد وأول نادي سيارات في العالم تأسس عام 1895، وهو أيضاً رئيس أندية الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي للسيارات، وبيير جوسلين، رئيس الاتحاد الفرنسي لرياضة السيارات «FFSA».

وتناولت المناقشات الدور المحوري الذي تلعبه الأندية إلى جانب الاتحاد الدولي للسيارات في تعزيز التنقل الآمن والمسؤول ورياضة السيارات، فضلاً عن المساهمة التاريخية لفرنسا في هذه القطاعات.



من جهته، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: أكد الاجتماع على العلاقة العميقة والتاريخية بين فرنسا والاتحاد الدولي للسيارات، وهي علاقة تمتد إلى تأسيس اتحادنا في باريس قبل أكثر من قرن، معاً، نلتزم بتعزيز سلامة الطرق، وتوفير وسائل نقل أكثر استدامة وسهولة للجميع، وتشجيع الابتكار في رياضة السيارات بما يعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لطالما كانت فرنسا في قلب التقدم في مجال السيارات، ويشرفني العمل جنباً إلى جنب مع الرئيس ماكرون لضمان استمرار هذا الإرث مع التصدي لتحديات مشهد التنقل الحديث.