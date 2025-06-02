أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم بن سليم لرئاسة «الدولي للسيارات» «FIA» لولاية ثانية



أعربت هيئات رياضة السيارات والتنقل الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ثقتها الكبيرة في قيادة محمد بن سليم للاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، وحثته على الترشح لولاية جديدة كرئيس للاتحاد. وكتبت الأندية الأعضاء الـ 29 في الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» إلى بن سليم قائلة إن ولايته حققت إصلاحات حيوية في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، واتسمت بتعزيز الشفافية والحوكمة والاستدامة والشمولية.

وأعربت هذه الأندية، في دعمها لولايته الثانية، عن ثقتها بأن هذا سيعزز المنظمة ويطورها بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وأصحاب المصلحة.

وفي رسالة دعم موجهة إلى محمد بن سليم، قالت الأندية: لقد ساهمت رؤيتكم في سد الفجوات، وإلهام الوحدة، وتمكين مناطق مثل منطقتنا من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مهمة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» العالمية. وأضافت: إننا نشعر الآن بالمساواة كأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات بغض النظر عن حجمنا أو موقعنا. ونفخر بدعم قائد من منطقتنا أظهر النزاهة والابتكار والشجاعة في قيادة التغيير الإيجابي على الساحة العالمية.

وكان من بين كبار المسؤولين الإقليميين الذين وقّعوا الرسالة عيسى حمزة الفيلكاوي من الكويت نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشؤون التنقل، وعبد الله بن عيسى آل خليفة من البحرين نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت الأندية: إن تحديث مؤسساتنا والتركيز القوي الذي أوليتموه على مشاركة الأعضاء والتنمية الإقليمية، قد أفاد أنديتنا والمجتمعات التي نخدمها بشكل كبير.

وردّ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قائلاً: أنا ممتن للغاية لثقة وتشجيع 29 نادياً عضواً في مجال الرياضة والتنقل من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: يحمل هذا الدعم معنى خاصاً بالنسبة لي، نظراً لارتباطي الوثيق بالمنطقة. لقد رأيت بنفسي الموهبة الاستثنائية والالتزام والطموح الذي يميز مجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني حقاً أن أحظى بهذا الدعم، فهو يعكس العمل الذي تقوم به الأندية في مجالي الرياضة والتنقل في جميع أنحاء المنطقة القيم الأساسية للاتحاد الدولي للسيارات «FIA»- بدءاً من المبادرات الشعبية مثل كأس الكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصولاً إلى الجهود المستمرة في مجال السلامة على الطرق والتنقل المستدام.

واختتم قائلاً: معاً، سنواصل بناء اتحاد دولي للسيارات أقوى وأكثر ديناميكية اتحاد يجسد بحق قوة وتنوع وإمكانيات كل منطقة نخدمها. ويأتي الدعم الساحق لمحمد بن سليم من منطقته عقب تأييد قوي آخر لإنجازاته كرئيس جاء في رسالة دعم من 36 نادياً عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات في الأمريكتين.