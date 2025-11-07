تعاون مشترك بين الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» وجامعة نوتردام الأمريكية



أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات، واتحاد منظمات التنقل في جميع أنحاء العالم، عن تعاون بحثي تاريخي مع جامعة نوتردام، إحدى جامعات البحوث الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدعم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، سيعزز هذا التعاون الاستجابة العالمية للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، من خلال البحث والابتكار المشترك.



وتحدد الاتفاقية إطاراً لمشاريع بحوث تعاونية بين الاتحاد الدولي للسيارات وجامعة نوتردام. وستركز هذه المشاريع على أسباب الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، وتأثيرها والوقاية منها، بما في ذلك الدور الناشئ للذكاء الاصطناعي في كل من انتشار المحتوى الضار، وتطوير الحلول المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، ستدرس المشاريع كيفية تداخل الإساءة عبر الإنترنت مع الهوية، إلى جانب تجارب الرياضيين والصحة النفسية، والاستجابة التنظيمية للاتحادات الرياضية.



وتتعاون جامعة نوتردام وحملة «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت «UAOA»»، التي أسسها محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2022، لمعالجة التحدي المتزايد للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة.

وقال محمد بن سليم: يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت، على جميع مستويات الرياضة. وأضاف: أتطلع للعمل مع جامعة نوتردام، إحدى مؤسسات البحوث الرائدة في العالم، لاستكشاف حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة، لضمان بيئة رياضية أكثر أماناً وشمولية للجميع. إن هدفنا المشترك، هو تعزيز بيئة آمنة وشاملة عبر الإنترنت للرياضيين والفرق والمشجعين في جميع أنحاء العالم.



يمثل هذا التعاون إنجازاً هاماً في نمو حملة «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت» «UAOA»، التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، كما يمثل أول تعاون أكاديمي لها في الولايات المتحدة، كما يعزز هذا التعاون التزام المنظمتين المشترك بتعزيز الاحترام والانتماء في الرياضة وخارجها، ويمثل تأييداً قوياً للحملة من مؤسسة أكاديمية رائدة عالمياً، وتحظى باحترام عالمي، كما أن الحملة هي تحالف قائم على الأبحاث، مدعوم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات «FIA». وقد شهدت الحملة نمواً سريعاً في الأشهر الأخيرة، وحصلت مؤخراً على جائزة تحالف السلام المرموقة من منظمة السلام والرياضة، تقديراً لجهودها الرائدة عالمياً في بناء حملة قوية تحدث تغييراً ملموساً.