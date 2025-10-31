حلبة مرسى ياس تعلن انطلاقة موسم سباقات السيارات 2026/2025



تستعد حلبة مرسى ياس لموسم جديد وحافل من رياضة السيارات، مع انطلاقة سلسلة سباقات ياس نهاية هذا الأسبوع، لتقدّم للجمهور تجربة مليئة بالحماس والإثارة داخل المضمار وخارجه. وتتيح الحلبة دخولاً مجانياً للجمهور، مع توفر التذاكر الآن للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مفعمة بالتشويق والترفيه.



وتقام الجولة الافتتاحية من سلسلة سباقات ياس خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد، وتشهد انطلاق بطولة الخليج بروكار، التي تعد من أبرز بطولات سيارات الـGT وفئة التورينج في المنطقة، إلى جانب كأس الخليج راديكال، بينما يشهد يوما السبت والأحد انطلاق السباقات الرسمية، حيث يتنافس السائقون على اغتنام أولى نقاط الموسم في كلتا البطولتين. وفي الوقت ذاته، تنظم منظمة الإمارات لرياضة السيارات «EMSO» تدريباً مباشراً للحكام، إلى جانب سباق تجريبي لمحاكاة الفورمولا 1 ضمن الاستعدادات لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

تتضمن هذه الأنشطة تحدي منطقة الصيانة الذي يتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم في تغيير الإطارات ضمن منافسة جماعية مليئة بالحماس، إضافة إلى ألعاب ترفيهية ممتعة، مثل سباق سيارات Tamiya Mini 4WD ضمن تجربة Otaku M.E التفاعلية.



كما يمكن للكبار والصغار الاطلاع على سيارات السباق والتقاط الصور التذكارية خلال جولة منطقة الصيانة المميزة بالحضور الواسع، بينما تتيح تحديات «ياس في المدارس» برعاية أدنوك الفرصة لعشاق السباقات من جميع الأعمار لخوض تجربة سباق مصغّر على المسار المخصص، في أجواء تعليمية وترفيهية تفاعلية.



وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «تشكل رياضة السيارات جوهر استراتيجيتنا في حلبة مرسى ياس، ونحن نستهل موسم 2026/2025 بجدول حافل من الفعاليات، يبدأ بانطلاق الجولة الافتتاحية من سلسلة سباقات ياس. وتعد كل من بطولة الخليج بروكار وكأس الخليج راديكال من أبرز المنافسات في المنطقة، إذ توفران منصة مثالية للسائقين لاكتساب الخبرة التنافسية على هذا المسار المميز».