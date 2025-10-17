منافس بن سليم يعلن انسحابه من صراع رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات

رويترز

أعلن الأمريكي تيم ماير الجمعة انتهاء مساعيه للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، أمام الرئيس الحالي محمد بن سليم.



وكانت هذه الخطوة متوقعة بعد أن أظهرت قائمة نشرت هذا الشهر أن منافسي بن سليم لم يتمكنوا من حشد الدعم اللازم للترشح.



وقال ماير، المشرف السابق على سباقات فورمولا 1، للصحفيين في فندق بالمطار قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن «انتهت انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات، لكن حملتنا لم تنتهِ بعد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر خلال الجمعية العامة للاتحاد في طشقند، أوزبكستان. وقال ماير إن اللوائح على أن الترشح يقتضي تقديم قائمة من نواب الرئيس من كل منطقة في العالم.

ويجب اختيار المرشحين لمنصب نائب الرئيس من قائمة تضم 29 شخصاً مؤهلين لعضوية مجلس رياضة السيارات العالمي التابع للاتحاد. والبرازيلية فابيانا إكليستون هي الوحيدة الممثلة لأمريكا الجنوبية لكنها ضمن فريق بن سليم.

ويتعين على المرشحين للرئاسة تقديم قوائمهم كاملة بحلول 24 أكتوبر الجاري، ولا يجوز أن تتضمن القائمة مرشحا سبق إدراجه على قائمة رئاسية أخرى.



وقال ماير، نجل تيدي ماير الرئيس السابق لفريق مكلارين في أمريكا الجنوبية، ترشح شخص واحد فقط للمجلس. في أفريقيا، ترشح شخصان فقط. الثلاثة مرتبطون ارتباطاً مباشراً بالرئيس الحالي. والنتيجة بسيطة.