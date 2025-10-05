صدام بياستري ونوريس يشعل أجواء مكلارين في سنغافورة



يشير حديث أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، المتكرر عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق، بعد تجاوزه من قبل زميله لاندو نوريس في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، اليوم الأحد، إلى أن بقية موسم مكلارين، ربما لن يكون سلساً مع استمرار المنافسة بين الثنائي على اللقب.



وحصل نوريس على المركز الثالث، وجاء بياستري رابعاً، ما ضمن للفريق الفوز بلقب بطولة الصانعين للمرة العاشرة في تاريخه، مع تبقي ستة سباقات على نهاية الموسم. وبغض النظر عن طموحات ماكس فرستابن الأبدية، فإن لقب السائقين يجب أن يكون من نصيب أحدهما، وأكد مكلارين باستمرار، أنه سيسمح لسائقيه بالتنافس.



وهذا ما فعلاه في المنعطف الافتتاحي، عندما انطلق نوريس من المركز الخامس على شبكة الانطلاق، وحاول تجاوز بياستري من الجهة الداخلية لسيارة زميله، واصطدم بمؤخرة سيارة فرستابن، وأجبر زميله الأسترالي على الابتعاد، لدرجة أنه كاد يصطدم بالحائط. واستشاط بياستري غضباً، وأكد أن نوريس دفعه بعيداً عن الطريق، واشتكى من الظلم، عندما قال الفريق إنه لن يتخذ أي إجراء خلال السباق. وأقر لاحقاً بأن التوتر الذي شهدته اللفة الأولى من السباق، ساهم في غضبه داخل قمرة القيادة، موضحاً أنه لن يقول المزيد عن الأمر، حتى يشاهد السباق مرة أخرى.