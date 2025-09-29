هاميلتون يعلن وفاة كلبه



أعلن البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا-1 سبع مرات، وفاة كلبه «روسكو» بعد علاج طبي، واصفاً وداعه بأنه «واحد من أصعب اللحظات» في حياته.



وغاب هاميلتون عن يوم اختبار الإطارات، الأسبوع الماضي، وهو يعتني بـ«روسكو»، الذي كان في غيبوبة بسبب التهاب رئوي. ونشر هاميلتون على «إنستغرام»، اليوم الاثنين، أن روسكو توفي مساء الأحد.



وقال هاميلتون: «بعد أربعة أيام على أجهزة الدعم الحيوي، وهو يقاتل بكل ما لديه من قوة، كان علي اتخاذ أصعب قرار في حياتي ووداع روسكو. لم يتوقف عن القتال أبداً، حتى اللحظة الأخيرة».



وكان وجود الكلب روسكو، (12 عاماً)، الذي وصفه هاميلتون في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي بأنه «أفضل صديق له»، مألوفاً في حلبة فورمولا-1 طوال معظم مسيرة هاملتون، ويملك 40.9 مليون متابع على إنستغرام.



وأضاف: «رغم أنني فقدت كوكو (كلب هاميلتون الذي توفي في 2020)، لم أضطر من قبل لاتخاذ قرار القتل الرحيم لكلب، رغم أنني أعلم أن والدتي والعديد من أصدقائي المقربين قد مروا بذلك».