محمد بن سليم: ملتزمون بتحول «دولي السيارات» إلى منظمة عصرية



يستعد الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، لجدول أعمال حافل بالمناقشات خلال اجتماع الربيع السنوي للمنطقة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات، والذي سينطلق في مراكش غداً الثلاثاء، بحضور محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، ويستمر ثلاثة أيام ويجمع قادة التنقل ورياضة السيارات من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة المبادرات الرئيسة في مجالات السلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والنمو الرياضي الإقليمي، والابتكار في مجال النقل.

من جانبه، قال محمد بن سليم: «ملتزمون بتحويل الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» إلى منظمة حديثة، يسهل الوصول إليها، ومتصلة بالإنترنت، وعالمياً نواصل مهمتنا في مضاعفة المشاركة في رياضة السيارات من خلال مبادرات شعبية وبرامج لتسهيل الوصول والتواصل، مثل برنامج «أفوردابل كروس كار» وخطة الكارتينج العالمية، مع ضمان التمكين المستمر لجميع المناطق من خلال قدراتنا في مجال التنقل».

وواصل: «بصفتنا اتحاداً عالمياً، نادراً ما نتمكن من توحيد مجتمعنا في مكان واحد، لذا فإن لحظات كهذه تُعد مميزة للغاية، وستُتيح الأيام القليلة القادمة فرصة قيّمة للتفاعل والمشاركة، إلى جانب تصويت رئيس لاختيار قيادة مجتمعنا، وسيتزامن الاجتماع مع سلسلة من الجلسات المصممة لتزويد الأندية الأعضاء باستراتيجيات ورؤى جديدة حول تطور اتجاهات التنقل والرياضة، وسيشكل هذا الحدث فرصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مواضيع مثل تقديم الخدمات، والمسؤولية المستدامة، والابتكار الذي يركز على المستهلك».

وأضاف بن سليم: «أعضاؤنا أساسيون لنجاح الاتحاد الدولي للسيارات، وأنا فخور للغاية بالتقدم الذي أحرزناه معاً خلال ولايتي الأولى والنجاحات التي حققناها. ونواصل تعزيز الصلة بين الرياضة والتنقل، وتوسيع نطاقنا وتأثيرنا على الساحة العالمية».