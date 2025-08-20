«لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية» تضم السائق خليفة الفلاسي

أعلنت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية»، التابعة لوزارة الرياضة، عن ضم اللاعب الإماراتي الشاب خليفة الفلاسي إلى برامجها المخصصة لدعم وتعزيز مسارات تطوير المواهب الرياضية في الدولة.

ويُعد خليفة الفلاسي أول وأصغر سائق محترف من دولة الإمارات يتأهل رسمياً للمشاركة في بطولة العالم لسباق السيارات «الدرفت» (FIA Intercontinental Drift Cup)، التي تنعقد من 2 إلى 5 أكتوبر 2025 في لاتفيا.

ويمثل ضم اللجنة للاعب خليفة الفلاسي خطوة مهمة وإضافة جديدة إلى مساعيها الرامية إلى التعرف إلى الموهوبين ذوي المستوى العالي وصقل قدراتهم وتمكينهم، بما يعزز فرصهم في التطور وتحقيق إنجازات رياضية متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

والتقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، السائق الشاب خليفة الفلاسي في مقر الوزارة بدبي، حيث أكد أن وزارة الرياضة تضع اكتشاف المواهب وتنميتها في صميم أولوياتها، وتعدّها ركيزة أساسية لبناء جيل رياضي متميز قادر على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والعالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة حاضنة وداعمة للمواهب والتميز الرياضي المستدام.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: إن لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية تواصل جهودها لرصد واكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الرياضات بالدولة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمواهب والبرامج التمويلية والتدريبية الكفيلة بصقلها وتنميتها، وتهيئة منظومة متكاملة تضمن تطور الرياضيين بصورة مستمرة لضمان وصولهم إلى مستوى النخبة الاحترافية، بهدف إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة الدولية ضمن بيئة احترافية مستدامة.

مضيفاً: «يأتي انضمام السائق الشاب خليفة الفلاسي ترجمة عملية لرسالة وزارة الرياضة في دعم المواهب الرياضية الشابة والاستثمار في رأس المال البشري، وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ حضورها على الساحة الدولية».