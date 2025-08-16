الإمارات تشارك في السباق الرئيسي لزوارق الفورمولا 4 بالنرويج

تشارك المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام فيروز، اليوم، في السباق الرئيسي لبطولة «إسكندنافيا الدولية» لزوارق الفورمولا 4، التي تقام في النرويج وتستمر ليوم غدٍ، بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين.

وشهدت البطولة، التي تعد محطة بارزة في رزنامة سباقات الفورمولا 4 البحرية بأوروبا، إقامة سباقات التجارب الرسمية، والتصفيات، وصولاً إلى السباق الرئيسي اليوم.

وأكدت المتسابقة علياء عبد السلام أنها خاضت مراحل متدرجة من الإعداد للبطولة، لافتة إلى الدعم الكبير من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية للمتسابقين، والرعاية التي تحظى بها من «مبادلة»، ومجموعة «نيرفانا القابضة».