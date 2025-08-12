سلطان الفلاحي يشارك في بطولتي إسكندنافيا والعالم لزوارق الفورمولا 4

يشارك البطل الإماراتي سلطان الفلاحي في بطولة إسكندنافيا الدولية يوم 15 أغسطس الجاري، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 4 بإيطاليا يوم 16 سبتمبر المقبل.

وخاض الفلاحي مراحل عدة من الاستعدادات للمشاركة في البطولتين، بالإضافة إلى نتائجه المميزة في الفعاليات الماضية للزوارق السريعة، حيث حصد المركز الأول في الجولة الأخيرة بأبوظبي، والمركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الإمارات الدولية للفورمولا 4.

وأكد البطل سيف الفلاحي أن دعم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية للمتسابقين، وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، كان له أثر كبير في تطوير قدراتهم التنافسية، آملاً العودة بأفضل المراكز من البطولتين، ورفع علم الدولة على منصات التتويج.