راشد الظاهري يعتلي منصة التتويج في سباق الفورمولا ريجيونال

احتل سائق الفورمولا الإماراتي الشاب راشد الظاهري، المركز الثالث في الجولة الثالثة لسباق بطولة الفورمولا ريجيونال الشرق الأوسط، والتي اختتمت فعالياتها أول من أمس على حلبة دبي أوتودروم في دبي، وأقيمت من خلال 5 سباقات على مدار يومين بمشاركة 27 سائقاً مثلوا 10 دول.

ويتنافس السائقون في نسخة الشرق الأوسط قبل المشاركة في النسخة الأوروبية منها.

وكان الظاهري قد بدأ المنافسات بالسباق الأول بالحصول على المركز الخامس، وفي السباق الثاني حقق المركز الثاني، ليتأهل إلى تحقيق هذه النتيجة القوية في السباق الرئيسي، إذ نال أيضاً المركز الأول في سباق كأس الروكي بالمنافسات ذاتها، وهو مخصص للسائقين الجدد.

وإجمالاً أنهى راشد الظاهري مشاركته في السباق بالوقوف على منصات التتويج 3 مرات في ثلاثة سباقات، فيما جاء خامساً على قائمة متصدري ترتيب البطولة، التي تقام الجولة التالية منها على حلبة مرسى ياس في أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري، قبل أن تتجه إلى حلبة لوسيل في قطر للسباق النهائي في نهاية الشهر الجاري.

وأعرب الظاهري عن سعادته بما حققه من إنجاز، مؤكداً أن هذا النجاح يحسب أيضاً لفريق العمل الذي يدعمه بشكل متواصل.