«دبي أوتودروم» تستضيف سباقات لومان الآسيوية للسيارات غداً

أعلنت حلبة دبي أوتودروم اكتمال استعداداتها لاستضافة سلسلة سباقات لومان الآسيوية للسيارات غداً وبعد غدٍ، التي تشارك فيها مجموعة من الفرق العالمية، من بينها فرق من الإمارات وقطر.

وتشهد السلسلة مشاركة كل من فريق دراجون ريسينغ، الذي يتخذ من الإمارات مقراً له، وفريق هيربيرث موتورسبورت 911، الذي يتألف من طاقم قطري بالكامل، وذلك ضمن 47 سيارة تستعد للمشاركة في سباقين مدة كل منهما 4 ساعات.

ويشارك فريق دراجون ريسينغ، بسيارتين من طراز فيراري 296 جي تي 3، في هذين السباقين، مع تولي السائقين تود كولمان وبنجامين بيدرسن وآرون تيليتز، مهمة القيادة في السيارة الأولى، في حين سيكون زملاؤهم ماركو بولسيني ونيكولا مارينانجيلي وجياكومو ألتو في السيارة الثانية.

وبالإضافة إلى فئة «جي تي»، التي تضم متصدر البطولة، فريق وينوارد، يشهد الحدث أيضاً سباقات ضمن فئتي LMP2 وLMP3 مع مشاركة 10 سيارات و7 سيارات على التوالي ضمن المنافسات على مدار اليومين.

وإلى جانب هذه السباقات على الحلبة، يشهد الحدث عدداً من عروض الترفيه والأنشطة المصاحبة للحاضرين في حديقة «Apex Garden» في حلبة دبي أوتودروم.

وتعتبر سلسلة سباقات لومان الآسيوية من أهم فعاليات رياضة السيارات ضمن أجندة سباقات حلبة دبي أوتودروم، التي تعد وجهة رائدة لرياضة السيارات.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: الحلبة استضافت سلسلة سباقات لومان الآسيوية لأول مرة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، كان الحدث يتطور بسرعة ليصبح واحداً من أبرز بطولات السباق الرئيسة التي تقام على الحلبة، مشيراً إلى أنه باعتبار أن هناك 47 فريقاً مشاركاً خلال عطلة هذا الأسبوع، فهذا دليل إضافي على الأهمية البالغة التي يتمتع بها السباق.