«الربع الخالي» يستعد لاستقبال رالي أبوظبي الصحراوي 2025



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يستعد رالي أبوظبي الصحراوي المرتقب لإطلاق نسخته الرابعة والثلاثين في دولة الإمارات الشهر المقبل، وتحديداً في الفترة من 21 وحتى 27 فبراير المقبل، عبر مسار غير مسبوق ومخيم في منطقة «القوع»، سيكون متاحاً لجميع المتسابقين.

فبعد أن كان المخيم مقتصراً في السابق على فئات الدراجات، سيستقبل مخيم الرالي في «القوع» السيارات أول مرة في تاريخ رالي أبوظبي الصحراوي، ما يعد تغييراً كبيراً للحدث الذي يواصل تطوره من نسخة إلى أخرى، ما يجذب أفضل المواهب في عالم سباقات السيارات على الطرق الوعرة وعبر الكثبان الرملية.

وستكون السرعة والملاحة والمثابرة جميعها عناصر أساسية في النسخة المرتقبة من رالي أبوظبي الصحراوي، مع تقديم مراحل جديدة في «الربع الخالي»، وتعديل مسار الرالي بنسبة تزيد على 50٪، كل ذلك يعد خطوة مثيرة تحقيقاً لرغبة المشاركين والجماهير المتابعة.

وتتجه الفرق من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة المرتقبة، مع فتح باب التسجيل للمحترفين والهواة حتى 7 فبراير، في واحد من أبرز وأغنى الأحداث تاريخياً ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

وقال ديفيد كاستيرا، مدير بطولة العالم لسباقات الراليات الصحراوية، مدير سباق رالي داكار: يُعد رالي أبوظبي الصحراوي من الراليات الرائدة والمتميزة على مستوى العالم، فيتميز بكونه يتألف بالكامل من الرمال والكثبان الرملية، كما أن هذا الرالي تطور على مر السنين وأعاد ابتكار نفسه ليظل جذاباً، وها نحن نستعد لنسخة أخرى هذا العام.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: بالنيابة عن الفريق بأكمله في المنظمة، أود أن أعرب عن شكرنا العميق لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه المستمر لرالي أبوظبي الصحراوي، فلولا هذا الدعم الثابت والمستمر لهذا الحدث، لما كنا نرى استمراره في النجاح عاماً بعد عام.

وأضاف ابن سليم: لقد عملنا جاهدين مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الحكومية الأخرى في أبوظبي، لجعل نسخة 2025 من رالي أبوظبي الصحراوي نسخة لا تُنسى.

يذكر أن رالي أبوظبي الصحراوي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما يحظى بتعاون شركاء الطاقة «أدنوك للتوزيع»، وغيرها من الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة كذلك.