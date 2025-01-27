راشد الظاهري: التركيز والخبرة وراء التتويج في «الفورمولا ريجيونال»



أكد البطل الاماراتي راشد الظاهري أن التركيز والمهارة والخبرة وراء تحقيقه المركز الثاني في السباق العام من الجولة الثانية لبطولة الفورمولا ريجيونال، والمركز الأول في سباق الروكي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الظاهري بعد صعوده منصة التتويج في هذا السباق: «شعور رائع أن أحقق المركز الثاني على حلبة ياس «اللولبية»، التي تعتبر جزءاً من حلبة الجائزة الكبرى، التي تقام عليها كل عام».

وشهد السباق الأول من الجولة الثانية من بطولة الفورمولا ريجيونال تتويج البطل الاماراتي الموهوب راشد الظاهري في المركز الثاني، في السباق العام، وفوزه بالمركز الأول في فئة الروكي.

وكان الظاهري قد حصل على المركز الثاني أيضاً في السباق الأول من الجولة الأولى، وبالتالي فقد أصبح لديه حالياً حصاد مميز من النقاط قبل خوضه الجولات الثلاث المتبقية، بما يؤهله للفوز بأحد المراكز الخمسة الأولى في السباق العام.

ومن المنتظر أن تقام الجولة الثالثة، مع ثلاثة سباقات، على حلبة دبي أوتودروم، بينما تعود الجولة الرابعة وقبل الأخيرة إلى أبوظبي في منتصف فبراير، على أن تستضيف حلبة لوسيل بقطر الجولة الخامسة والختامية، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير المقبل.