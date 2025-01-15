حمدة وآمنة القبيسي تشاركان في بطولات «فورمولا الأوروبية الإقليمية»

انضمت الأختان حمدة وآمنة القبيسي إلى فريق AKCEL GP لرياضة سباق السيارات، لتحرزا مع الفريق خطوات دولية جديدة، ضمن سباقات بطولة فورمولا الأوروبية الإقليمية، التي تنظمها ألباين (FRECA)، وبطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا (FRMEC)، وبطولة الفورمولا 4 (F4).

وتعد حمدة أول شابة إماراتية تعتلي منصة التتويج في بطولة الفورمولا 4 الإيطالية، وكانت آمنة أول شابة إماراتية تنافس في سباقات دولية، وستساهمان مع فريق AKCEL GP الذي يضم نجوماً صاعدة من جنسيات مختلفة، في تعزيز تركيز الفريق على رعاية المواهب العالمية وتمكين الجيل القادم من المتسابقين.

ويتميز الفريق باستخدام تقنيات حديثة مثل تحليل البيانات، كما يدعم الفريق الاستدامة من خلال اعتماد أنظمة موفرة للطاقة، واستخدام مواد خفيفة الوزن في تصميم السيارات.