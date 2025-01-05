تكريم الفائزين في ختام منافسات «مهرجان ليوا الدولي 2025»

أبوظبي - البيان

أسدل الستار مساء أمس على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، الذي شهد منافسات قوية ومشاركة واسعة من نخبة المتسابقين في فئات صعود السيارات لتل مرعب، في ظل حضور جماهيري كبير.

وشهدت المنافسات النهائية إثارة كبيرة في الفئات المختلفة، حيث حقق المركز الأول في الفئة المفتوحة، الإماراتي جاسم محمد آل علي، بزمن قدره 6.843 ثوانٍ، وحل في المركز الثاني، السوري محمد أمين إسماعيل، بزمن قدره 7.019 ثوانٍ، وحقق المركز الثالث، الإماراتي حمد محمد الأحبابي، بزمن قدره 7.218 ثوانٍ.

وفي فئة سيارات «هايلوكس»، حقق المركز الأول، السعودي مهدي محمد السلوم، بزمن قدره 5.243 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، السعودي خليف عبد الرحمن الخليف، بزمن قدره 6.275 ثوانٍ، وحل في المركز الثالث، السعودي محمد سعيد آل حمدان، بزمن قدره 6.443 ثانٍ.

وفي فئة توربو 8 سلندر، حل في المركز الأول، الإماراتي يوسف محمد آل علي، بزمن قدره 6.915 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، السعودي مشعل محمد الخالدي، بزمن قدره 6.946 ثوانٍ، ونال المركز الثالث، العماني حسن محمد بوشنيب، بزمن 7.520 ثوانٍ.

وحصل على المركز الأول في فئة غاز 6 سلندرات، السوري عبدالله إسماعيل محمد، بزمن 6.522 ثوانٍ، وجاء في المركز الثاني، الإماراتي مزاحم محمد الكعبي، بزمن 7.070 ثوانٍ، وفي المركز الثالث، الإماراتي فيصل حسن البلوشي بزمن 7.194 ثوانٍ.

أما في فئة الوكالة، فحقق المركز الأول، الإماراتي عيسى عبدالله مشربك، بزمن قدره 7.638 ثوانٍ، والمركز الثاني، الإماراتي خالد عبدالله راشد بزمن قدره 7.953 ثوانٍ، والمركز الثالث، السعودي هاشم عادل المساعد، بزمن قدره 7.998 ثوانٍ، فيما حقق المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية، أحمد خلفان المنصوري، وحل ثانياً راشد عبدالله الكتبي، وثالثاً هلال الخاطري، ونال المركز الأول في فئة «الهابيرد»، حمد بن موسى البلوشي، وجاء ثانياً عوض خليفة الهاملي، وثالثاً أحمد حيي الهاملي.

وكرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني نائب رئيس مجلس الإدارة، وحمدان المزروعي مدير عام النادي، وسعود محمد المزروعي المدير المالي والإداري.

وأشاد القبيسي، بالمستوى العالي الذي قدمه المتسابقون، وبروح التحدي والإصرار بينهم، وخصوصاً في فئة صعود التل، التي أظهرت المنافسة وقوة الأداء، مبيناً أن هذا النجاح يعكس شغف المشاركين برياضات المحركات، وهو ما يعزز مكانة المهرجان كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والتراث.