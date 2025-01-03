ختام منافسات صعود تل مرعب للسيارات في مهرجان ليوا الدولي 2025 غدًا

يُختتم غدًا السبت الحدث المنتظر ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، مع إقامة الجولة النهائية لمنافسات صعود تل مرعب، التي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الشتوية في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حماسًا كبيرًا ومنافسة شديدة في الفئات الثلاث: الفئة المفتوحة، فئة الوكالة، وفئة الهايلوكس، حيث يسعى المشاركون إلى تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق أفضل الأزمنة.

وتأتي الفئات في اليوم الختامي لتضم: الفئة المفتوحة، التي تستقطب عشاق الأداء القوي، حيث يُسمح فيها بجميع أنواع المحركات والوقود وناقل الحركة، مع شرط أساسي بتركيب طفاية حريق مركزية لضمان السلامة. فئة الوكالة، المخصصة للسيارات ذات المواصفات القياسية دون تعديلات كبيرة، مع التركيز على الالتزام بمعايير السلامة. فئة الهايلوكس، التي تتطلب تجهيزات خاصة تشمل مكابح أمامية وخلفية ومكبحًا يدويًا لتحقيق التوازن والأداء المثالي أثناء الصعود.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، حيث أكدت ضرورة تجهيز السيارات بحزام أمان رباعي النقاط وارتداء بدلة سباق معتمدة. كما تم التشديد على تسجيل المشاركين قبل موعد السباق بثلاث ساعات من خلال التطبيق المخصص للفعالية. وأوضحت اللجنة أن أي سيارة تخالف الشروط الفنية سيتم استبعادها لضمان سلامة الجميع.