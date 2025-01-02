علياء فيروز تجتاز المرحلة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 وتستعد للجولة الثانية

نجحت المتسابقة الإماراتية علياء فيروز في اجتياز المرحلة المحلية الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، لتتأهل إلى الجولة الثانية من البطولة، المقرر انطلاقها السبت المقبل في الشارقة.

شهدت الجولة الأولى تنافساً قوياً بين المتسابقين، حيث أظهرت علياء فيروز تركيزاً كبيراً وأداءً مميزاً مكّنها من حجز مكانها بين أبرز المتأهلين للجولة المقبلة.

تواصل علياء استعداداتها المكثفة للجولة الثانية، حيث تعمل على تحسين أدائها وتطوير استراتيجياتها لتحقيق نتائج إيجابية في هذه المرحلة الحاسمة.

من جانبها، قالت علياء فيروز:

"أنا سعيدة بتجاوز المرحلة الأولى، وأشعر بحماس كبير للاستعداد للجولة الثانية في الشارقة. أتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على دعمه المستمر للمتسابقين وتطوير هذه الرياضة، كما أتقدم بشكر خاص إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية على التنظيم المميز للجولة الأولى، الذي ساهم في نجاحها بشكل كبير."

تُعد بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4 واحدة من أهم البطولات في رياضات الزوارق السريعة، حيث تجمع نخبة من المواهب المحلية والدولية في أجواء مليئة بالتحدي والإثارة.