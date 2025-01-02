منافسات صعود تل مرعب للسيارات تتواصل ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025

تتواصل غدًا الجمعة منافسات صعود تل مرعب للسيارات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، حيث يستعد عشاق السرعة والإثارة لانطلاق منافسات يومها الثاني التي تشهد تحديات قوية ومثيرة في فئتي 8 سلندر توربو و6 سلندر غاز.

تُعد هذه المنافسات من أبرز الأحداث ضمن المهرجان، حيث يتنافس السائقون على تقديم أفضل أداء وتحقيق أسرع الأوقات على هذا التل الشهير، الذي يُعد أحد أصعب المسارات الرملية وأكثرها تحديًا.

ومن المتوقع أن يشهد التل إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لمتابعة التحدي والمغامرات التي يقدمها المشاركون، الذين يمثلون نخبة من محترفي وهواة هذه الرياضة من داخل الإمارات وخارجها.

وأكدت اللجنة المنظمة حرصها على توفير أجواء آمنة وممتعة لجميع المشاركين والجماهير، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم.

يُعد تل مرعب رمزًا للتحدي والإثارة، ويواصل تقديم تجربة مميزة لعشاق السيارات والمغامرات في مهرجان ليوا الدولي، ليؤكد مكانته كوجهة رياضية وسياحية مميزة في المنطقة.