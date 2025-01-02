نجاح باهر لبطولة الاستعراض الحر الإلكتروني الأولى ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025

اختتمت مساء أمس النسخة الأولى من بطولة الاستعراض الحر الإلكتروني ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، بنجاح كبير. شهدت البطولة منافسات قوية وحضوراً مميزاً من عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث انطلقت في تمام الساعة السابعة مساءً في موقع ممشى ليوا، وسط أجواء حماسية وإقبال كبير من الجماهير والمشاركين، وتنظيم مميز من نادي ليوا الرياضي.

تميزت البطولة بقوانينها المبتكرة وطريقة الأداء الاحترافية التي أضفت طابعاً خاصاً على النسخة الأولى، مما جعلها تجربة فريدة لجميع المشاركين. وقد شملت البطولة فئتين عمريتين جذبتا مشاركات لافتة من المواهب الشابة.

في فئة 14-17 سنة، تُوّج نايف سعود الشبابي من اليمن بالمركز الأول بعد أداء استثنائي، بينما جاء الإماراتي ذياب عبدالله الحمادي في المركز الثاني، وحل مواطنه زايد أحمد في المركز الثالث.

أما في فئة 8-13 سنة، فقد سيطرت المواهب الإماراتية على منصة التتويج؛ حيث حصد المركز الأول حمدان صالح الكندي، تلاه سعيد عبدالله البلوشي في المركز الثاني، بينما جاء محمد عبدالرحيم الحمادي في المركز الثالث.

وأعرب حمدان المزروعي، مدير عام نادي ليوا الرياضي، عن سعادته الكبيرة بنجاح البطولة في نسختها الأولى، قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النجاح الذي يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية. هذه البطولة أضافت بُعداً جديداً لمهرجان ليوا الدولي، وأظهرت مستوى رائعاً من التنافسية بين الشباب. سنعمل على تطوير هذا الحدث في النسخ القادمة ليصبح منصة إبداعية لجميع المواهب".

وأضاف المزروعي أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة يعكس رؤية المهرجان في تقديم فعاليات رياضية وترفيهية تجمع بين التقاليد والتطور، مؤكداً أن الدعم لهذه الفئة سيستمر في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات.