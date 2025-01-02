النيادي والنفيسة يتصدران الاستعراض الرملي في «ليوا الدولي»

أحرز غانم النيادي المركز الأول في فئة 6 «سلندر»، برصيد 167 نقطة، في منافسات الاستعراض الرملي، ضمن فعاليات مهرجان «ليوا الدولي 2025».

وتم تنظيم المنافسات بمشاركة 82 سيارة في 3 فئات هي 6 و8 «سلندر»، و«الهايلوكس»، وجاء ثانياً السعودي بدر علي الحمد محققاً 166 نقطة، وثالثاً حمد موسى البلوشي، برصيد 161 نقطة.

وتصدر السعودي معاذ النفيسة فئة «الهايلوكس»، برصيد 150 نقطة، وثانياً مواطنه خليف عبد الرحمن محققاً 143 نقطة، وجاء ثالثًا أحمد الرومي، برصيد 141 نقطة، بينما تم إرجاء إعلان النتائج النهائية لفئة 8 «سلندر».

وتميزت المنافسات بقوة الأداء وروح التحدي بين المشاركين، مما جعل الاستعراض الرملي إحدى أبرز فعاليات المهرجان هذا العام، وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل لافت مع العروض. النتائج النهائية لفئة الـ8 سلندر ستكتمل قريباً لاستكمال التغطية.

وتبدأ اليوم منافسات سباق صعود تل مرعب للسيارات في أول أيام التحدي، الذي يعد الأضخم ضمن تحديات المهرجان، وضمن فعاليات اليوم الحادي والعشرين.