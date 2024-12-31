«الاستعراض الإلكتروني» أولى بطولات «مهرجان ليوا الدولي» في العام الجديد



يطلق مهرجان «ليوا الدولي 2025»، الوجهة الشتوية الأمثل أول أيام العام الجديد بفعاليات استثنائية، من أبرزها بطولة الاستعراض الإلكتروني التي تقدم لعشاق السيارات تجربة فريدة ومليئة بالإثارة في عالم السباقات الافتراضية، تأتي البطولة كإضافة مبتكرة للمهرجان، حيث تجمع المشاركين من مختلف الأعمار لتقديم أفضل استعراضاتهم في بيئة تحاكي الواقع.

وتتيح بطولة الاستعراض الإلكتروني للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم في قيادة السيارات الافتراضية وتنفيذ حركات استعراضية مبهرة، مثل الخبة، العقدة، والحركات العكسية. يحصل المتسابقون على نقاط إضافية إذا تمت الحركات في أماكن مخصصة مثل الشوارع الضيقة أو ضمن الخطوط المرسومة داخل الحلبة، مما يضيف طابعاً تنافسياً وشغفاً بين المتسابقين.

وقال أحمد الهاملي عضو مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي: يهدف المهرجان إلى تقديم فعاليات تجمع بين الترفيه والابتكار، وبطولة الاستعراض الإلكتروني هي مثال رائع على ذلك، نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز روح التحدي والإبداع بين المشاركين، مع توفير تجربة ممتعة وآمنة تلبي تطلعات عشاق السيارات والرياضات الافتراضية.

وتأتي تفاصيل البطولة عبر الوقت المتاح حيث يحصل كل متسابق على مدة زمنية تصل إلى 3 دقائق لتنفيذ الحركات المطلوبة، أو حتى انتهاء الإطارات نتيجة الاستعراض، ما يمنح المتسابق فرصة لاستغلال كل ثانية لتحقيق الأداء الأفضل. يتم تحديد الوقت بدقة لضمان عدالة التنافس، مع مراعاة قواعد السلامة وتجنب أي تجاوز يؤثر على الأداء.

أما المهارات الأساسية تشمل البطولة مجموعة من التحديات المثيرة التي تبرز مهارات القيادة والتحكم، منها حركة الخبة التي تعتمد على دقة التنفيذ، والعقدة يمين ويسار، وهي اختبارات تتطلب توازناً وسرعة في الأداء. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ للحركات العكسية والعقدة المتبعة بعكسية، والتي تُظهر قدرات المشاركين على التفاعل مع المسار بأداء احترافي.

وتأتي النقاط الإضافية كي تُمنح على الإبداع والتألق، لا سيما عند تنفيذ الحركات في المناطق المخصصة، مثل الشوارع الضيقة أو الخطوط المرسومة داخل الحلبة. هذا التحفيز يضيف طابعاً تنافسياً قوياً، ويشجع المشاركين على الابتكار أثناء تنفيذ الحركات.

كما جب على المتسابقين الالتزام بترتيب محدد للحركات الأساسية، مع إمكانية التوجه إلى الحركات الإضافية بعد إكمالها جميعاً. لضمان وضوح التفاصيل، يُرفق فيديو توضيحي يساعد المشاركين في فهم طريقة تنفيذ الحركات بشكل مثالي، مما يجعل البطولة أكثر تنظيماً ومتعة.

على جانب أخر، استمر مهرجان «ليوا الدولي 2025» بنجاح لافت منذ انطلاقه في الثالث عشر من ديسمبر، جاذبا آلاف الزوار والمشاركين من عشاق التحدي والإثارة. ومع اقتراب نهايته، تتجه الأنظار الآن نحو تل المرعب، الذي سيشهد آخر ثلاثة أيام من المهرجان أقوى منافسات صعود السيارات للتل، الحدث الأبرز الذي ينتظره الجميع و تعد هذه المنافسات ذروة الفعاليات، حيث تجمع بين القوة، المهارة، والتشويق، وسط أجواء مليئة بالحماس والإثارة. تل المرعب، بارتفاعه الشاهق وتضاريسه الصعبة، يقدم للمشاركين تحدياً فريداً، فيما يعد الجماهير بجرعة إضافية من المتعة والإثارة التي تميز مهرجان ليوا كل عام.