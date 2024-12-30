احتفالات رأس السنة تُضيء تل مرعب في مهرجان ليوا الدولي 2025 غداً



تتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، حيث يستعد عشاق الرياضات الرملية للاستمتاع بمنافسات جديدة غداً، في اليوم التاسع عشر من الحدث الذي بات علامة بارزة في أجندة الفعاليات الرياضية بالإمارات والوجهة الشتوية الأمثل.

وإلى جانب الاستعراضات الرملية المثيرة للسيارات، يشهد تل مرعب غداً احتفالات خاصة بمناسبة رأس السنة الجديدة، تتضمن مجموعة من العروض الترفيهية المميزة. وستُضاء سماء مرعب بعروض الألعاب النارية المبهرة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى عروض الليزر والضوء المبهرة التي ستُعرض مباشرة على التل، مما يضيف أجواء احتفالية مميزة للمهرجان. كما ستُقام فعاليات ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، لتكون ليلة رأس السنة في مرعب تجربة لا تُنسى.

من جهته، أكد عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الاحتفال برأس السنة هذا العام سيكون فريداً من نوعه، يعكس جمال الصحراء وسحرها. وأوضح القبيسي أن الترتيبات الخاصة بالاحتفال تسعى لتقديم تجربة مميزة للحضور، تجمع بين الإبداع والأجواء الاحتفالية المبهرة في قلب تل مرعب.

كما توجه القبيسي بالشكر والتقدير لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح فعاليات المهرجان، ولجميع القادمين من مختلف أنحاء الدولة وخارجها، ممن جعلوا من مهرجان مرعب حدثاً استثنائياً.

وأضاف قائلاً: مهرجان مرعب يشهد يومياً دخول الآلاف من السيارات، ما يعكس الإقبال الكبير والإعجاب الواسع بالفعاليات المقدمة. هذا الحضور الضخم يعزز من مكانة المهرجان كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.

يذكر أن الاحتفالات برأس السنة في المهرجان تشمل استعراضات رملية، ألعاباً نارية مبهرة في منتصف الليل، وعروضاً ضوئية وليزرية تجعل من تل مرعب وجهة مثالية لاستقبال العام الجديد في أجواء مفعمة بالتشويق والتميز.