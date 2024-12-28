انطلاق سباق حلبة «UTV» ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025 غداً



تنطلق غداً الأحد فعاليات سباق حلبة UTV، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، الوجهة الشتوية الأمثل، وهو الحدث الرياضي الذي يترقبه عشاق السرعة والمغامرة من مختلف أنحاء المنطقة، ويُعد السباق بمثابة منصة مثالية للتنافس بين السائقين على مضمار مصمم بعناية فائقة، يجمع بين التحديات الطبيعية والتضاريس الصعبة، ما يمنح المشاركين فرصة استعراض مهاراتهم القيادية في أجواء مليئة بالإثارة.

ويتميز المسار بتصميمه المتعرج، الذي يضع السائقين أمام اختبارات حقيقية لقدراتهم على التحكم بالمركبات، والتعامل مع المنعطفات والانحدارات. ويضم السباق فئتين رئيستين: فئة التوربو: مخصصة للمركبات المزودة بأنظمة توربو لزيادة الأداء، وفئة بدون توربو: تستهدف المركبات القياسية، مع الالتزام بالمعايير الفنية المحددة.

وتركز اللجنة المنظمة على ضمان أقصى درجات الأمن والسلامة، من خلال إلزام جميع المشاركين بارتداء المعدات الواقية، مثل الخوذة وحزام الأمان، وتجهيز المركبات بطفايات حريق، وشبك واقٍ على الجانبين. كما يُجرى فحص فني شامل للمركبات، للتأكد من جاهزيتها قبل السباق.

ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من نخبة السائقين في المنطقة، وسط أجواء مليئة بالحماس والتشويق، ومع استمرار مهرجان ليوا الدولي 2025، في تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية، يصبح هذا الحدث وجهة رئيسة لكل من يبحث عن مزيج مثالي من الرياضة والترفيه، ما يرسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات السنوية في المنطقة.

من جهته، أوضح محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أهمية الحدث، قائلاً: نحن فخورون بتنظيم سباق UTV، الذي يُعد أحد أبرز محطات مهرجان ليوا الدولي. لقد صُمم هذا السباق، ليكون منصة تجمع بين الاحترافية والتحدي، حيث يتميز المسار بقدرته على اختبار مهارات القيادة في بيئات متعددة، تتطلب تركيزاً عالياً وتحكماً دقيقاً بالمركبة. عملنا على تصميم الحلبة، بحيث تدمج بين التحديات التي تحاكي التضاريس الطبيعية، وأعلى معايير السلامة، لضمان تجربة مميزة وآمنة.

وأضاف المشغوني: أحد أبرز أهدافنا في هذا السباق، هو دعم وتشجيع المواهب المحلية والدولية في رياضات المحركات. السباق لا يقتصر على المنافسة، بل هو فرصة لتعزيز التواصل بين المشاركين، وتبادل الخبرات في هذا المجال. ومن خلال التقنيات الحديثة، مثل التوقيت بشعاع الليزر، نسعى إلى ضمان النزاهة والشفافية في النتائج، ما يعكس التزامنا بتنظيم سباقات بمعايير عالمية.

كما أشار المشغوني إلى أن المهرجان يهدف إلى توفير تجربة شاملة للجميع، موضحاً: مهرجان ليوا الدولي 2025، هو أكثر من مجرد حدث رياضي، إنه فعالية تحتضن كافة أفراد العائلة، بجانب السباقات، هناك مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، التي تضيف بُعداً آخر للتجربة. نحن نهدف إلى خلق أجواء استثنائية، حيث يستطيع الزوار الاستمتاع بالرياضة، والاسترخاء، والاستفادة من البرامج الترفيهية التي صُممت لتلائم كافة الأعمار.

وأكد المشغوني أن اللجنة المنظمة حريصة على الاستماع لملاحظات المشاركين والزوار، لتطوير الحدث مستقبلاً، مشيراً إلى أهمية تعزيز سمعة مهرجان ليوا، كواحد من أبرز المهرجانات الرياضية والترفيهية في المنطقة.

ويشهد السباق غداً أجواء مفعمة بالإثارة والتشويق، مع مشاركة نخبة من أبرز السائقين في المنطقة. يوفر السباق فرصة استثنائية لقياس المهارات الرياضية، والاستمتاع بأجواء مميزة، تجمع بين الرياضة والترفيه، ما يعزز مكانة مهرجان ليوا الدولي، كوجهة رياضية وترفيهية رائدة.

على جانب آخر، يستعد نادي ليوا الرياضي، مهرجان ليوا الدولي، لتنظيم احتفالات استثنائية، بمناسبة رأس السنة الجديدة، حيث يجري العمل على تقديم برنامج حافل من الفعاليات التي تجمع بين الإثارة والتشويق. ويشهد الحدث تنظيم عروض استعراضية مبهرة على الرمال، قبل منتصف الليل، إلى جانب الألعاب النارية الساحرة، التي ستضيء سماء ليوا بطريقة فريدة ومميزة.