نخبة الأبطال يتنافسون على لقب «ميشلان 24 ساعة في دبي»

تشارك أكثر من 30 سيارة في فعاليات سباق «ميشلان 24 ساعة في دبي» يناير المقبل، الذي يأتي تزامناً مع الذكرى العشرين لتأسيس «دبي أوتودروم»، حيث من المتوقع أن يشارك أكبر عدد من فرق سباقات التحمل (GT3) من جميع أنحاء العالم على خط الانطلاق.

وبالتزامن مع النسخة العشرين من سباق «24 ساعة في دبي» العالمي، تستقبل «دبي أوتودروم» أفضل سائقي وفرق سباقات التحمل، في أول سباق للتحمل في عام 2025، والذي يقام من 11 إلى 12 يناير 2025.

وتستعد أكثر من 30 سيارة ضمن فئة (GT3)، لخوض المنافسات في الحدث الذي يشهد أيضاً عودة كأس الشرق الأوسط لسلسلة 24 ساعة. وقد اختير سباق «24 ساعة في دبي برعاية ميشلان»، للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس «دبي أوتودروم»، حيث أشاد فيصل السهلاوي المدير العام لحلبة «دبي أوتودروم»، بالتأثير الإيجابي لهذا الحدث في الحلبة التي أصبحت وجهة رائدة لسباقات السيارات الشتوية عالمياً.

وقال فيصل السهلاوي: «تتمتع حلبة «دبي أوتودروم» بتاريخ عريق، باعتبارها موطن سباق «ميشلان 24 ساعة في دبي»، وتستضيف بفخر هذا الحدث العالمي الشهير منذ انطلاقته. ومن المناسب أن تحتفل حلبة دبي أوتودروم بالذكرى العشرين لتأسيسها خلال عطلة الأسبوع، التي تشهد الحدث المرتقب».

وأضاف السهلاوي: «نستعد لاستقبال أكبر عدد من سيارات (GT3)، الأمر الذي يضمن مستوى عالياً من التشويق، فقد خططنا باهتمام بالغ لمجموعة من الأنشطة الترفيهية خارج المضمار، التي يمكن للبالغين والأطفال الاستمتاع بها - حيث سيتم الاحتفال بالثقافات المتنوعة للفرق والضيوف القادمين من جميع أنحاء العالم».

ومنذ افتتاح حلبة «دبي أوتودروم» في عام 2004، استضافت أكثر من 20 سلسلة رياضة سيارات دولية وإقليمية ومحلية، ومن ضمنها سلسلة لومان الآسيوية، و(FIA GT)، وفورمولا 4 الإمارات، وفورمولا الإقليمية الشرق الأوسط، ما يوفر منصة للسائقين الدوليين والإماراتيين لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتقدم مستواهم.

ومن بين السائقين الإماراتيين المشاركين الذين شاركوا في حلبة «دبي أوتودروم»، الفائزان السابقان بسباق 24 ساعة في دبي، كل من خالد القبيسي وسعيد المهيري، إلى جانب مجموعة من السائقين الموهوبين، مثل راشد الظاهري، والشقيقتين آمنة وحمدة القبيسي، حيث أكد فيصل السهلاوي على أهمية تمكين المتسابقين الناشئين في الدولة، لتحقيق طموحاتهم في رياضة السيارات.

هدف

وأضاف السهلاوي: «إن رعاية المواهب الإماراتية، تعتبر من المساعي الرئيسة بالنسبة لنا، حيث يمكنهم أن يصبحوا سفراء لرياضة السيارات، سواءً على المضمار أو خارجه، وهذه المنافسات ستساعد في تطويرهم. لقد رأينا سابقاً التأثير الذي أحدثته مشاركاتهم في جيل من المتسابقين الناشئين. باعتبارنا حلبة لرياضة السيارات، يتعين علينا الحفاظ على استمرار حضور السائقين الموهوبين. ومن واجبنا تمكينهم لتحقيق أهدافهم، وإلهام الآخرين لاتباع خطاهم، لتفخر بهم دولة الإمارات العربية المتحدة».

وعلى مدار 20 عاماً من العمل، أثبتت حلبة «دبي أوتودروم» مكانتها، باعتبارها وجهةً رائدة لرياضة السيارات والترفيه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع الكثير من الأحداث الأخرى التي تستضيفها الحلبة على المضمار وخارجه.