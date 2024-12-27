الجولة الثانية لـ«الاستعراض الحر للسيارات» بمهرجان ليوا اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025. وأكد محمد المشغوني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، أن الجولة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققها المهرجان حتى الآن.

وشهد ختام منافسات الصقور في يومها الثالث واليوم الرابع عشر ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 أجواء احتفالية مميزة، مع انطلاق فئة محترفين جرناس والتي انقسمت إلى فئتين جير شاهين تبع وجير قرموشة بيور.

وحقق الفوز في فئة جير شاهين تبع عبدالعزيز عبدالله الكندي في المركز الأول ، وفي فئة جير جير قرموشة بيور حقق المركز الأول راشد عبدالله المري. كرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني.