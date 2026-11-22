

عاش سائق السباقات البريطاني تايلور بارنارد «22 عاماً»، لحظات مرعبة، بعدما تحولت سيارته في بطولة فورمولا إي إلى كرة نارية ضخمة إثر حادث تصادم عنيف، خلال التجارب التحضيرية للموسم الجديد 2027، على حلبة جاراما الإسبانية، في مشهد حبست فيه ألسنة اللهب والدخان الأنفاس.



وبينما كانت التجارب تسير بصورة طبيعية حتى الدقائق الأخيرة، فقد بارنارد السيطرة على سيارته التابعة لفريق «فيوجن»، ليتعرض لحادث قوي انتهى بخروج السيارة عن المسار، ولكن اللحظة الأكثر رعباً جاءت بعد ثوانٍ من الحادث، عندما تمكن السائق البريطاني من الخروج من قمرة القيادة بمفرده، قبل أن تشتعل السيارة وتنفجر في كرة من اللهب، تصاعدت معها سحب كثيفة من الدخان إلى السماء.



وأثار الحادث حالة استنفار فورية على الحلبة، حيث تدخلت فرق السلامة، وجرى نشر سيارة الأمان، قبل أن يرفع مراقبو السباق الأعلام الحمراء لإيقاف التجارب، وتوجيه السائقين الآخرين إلى منطقة الصيانة، في إجراء احترازي لضمان سلامتهم وإفساح المجال أمام فرق الطوارئ للتعامل مع الحريق.

وأكد بيان مشترك صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» ومنظمي فورمولا إي، أن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث، مشيراً إلى عدم وقوع أي إصابات، مع فتح تحقيق شامل لتحديد أسبابه والوقوف على ملابساته.



ولا تزال الأسباب التي أدت إلى اشتعال سيارة بورشه، المستخدمة ضمن برنامج العملاء، غير معروفة، في انتظار نتائج التحقيق الفني، خصوصاً أن الحادث وقع خلال اختبارات الجيل الجديد من سيارات البطولة الكهربائية، التي تستعد للظهور في موسم 2027، وسط اهتمام كبير بقدراتها التقنية ومعايير سلامتها.



ويعد بارنارد أحد أبرز الوجوه الصاعدة في سباقات فورمولا إي، بعدما دخل التاريخ بوصفه أصغر سائق يحقق فوزاً في البطولة، إثر انتصاره في الجولة الختامية من سباق لندن إي بريكس الأخير، وهو الإنجاز الذي عزز مكانته ضمن المواهب الشابة الواعدة في عالم رياضة المحركات.



ولم يقتصر تأثير الحادث على التجارب الإسبانية، بل أعاد تسليط الضوء على تحديات السلامة المرتبطة بالجيل الجديد من السيارات الكهربائية، خصوصاً في ظل طبيعة الحرائق التي قد تنجم عن تضرر أنظمة البطاريات عالية الجهد، والحاجة إلى إجراءات استجابة متخصصة وسريعة في مثل هذه الحالات.