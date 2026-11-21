أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» التوصل بالإجماع إلى اتفاق بشأن الإطار الفني لوحدات الطاقة في بطولة العالم للفورمولا1 اعتباراً من عام 2030، والذي يتضمن إعادة اعتماد محركات«V8»، بمشاركة الاتحاد، وإدارة الفورمولا1 «فوم»، والفرق المشاركة، والشركات المصنعة لوحدات الطاقة. وقال الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إن الاتفاق يمثل محطة مفصلية في رسم مستقبل بطولة العالم للفورمولا 1، ويعد انتصاراً لرياضة السيارات وجماهيرها وللمسار المستقبلي للجوائز الكبرى.

وأضاف أن رؤيته منذ البداية تمثلت في تقديم بطولة أكثر تنافسية وإثارة للجماهير، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مكانة الفورمولا 1 في طليعة الابتكار والاستدامة. وأوضح أن عودة محركات «V8» تمثل فرصة للعودة إلى جوهر البطولة، وإعادة الصوت والمشاعر ومتعة السباقات التي تحظى بمتابعة واسعة حول العالم، مشيراً إلى أن الرؤية تقوم على سيارات أخف وزناً، وأبسط تصميماً، وأقل تكلفة، بما يضع مهارة السائق في صلب المنافسة.

وأعرب عن تقديره لجميع الأطراف التي شاركت في التوصل إلى الاتفاق، مؤكداً أن التعاون بين مختلف الجهات أسهم في تحقيق خطوة مهمة نحو مستقبل رياضة السيارات.

وقدم الاتحاد الدولي للسيارات اللوائح الخاصة بوحدات الطاقة المقرر تطبيقها اعتباراً من عام 2030، والتي تعتمد محركات»V8” بسعة 2.1 لتر مزودة بشاحن توربيني، مع الإبقاء على بعض الخصائص الهندسية المحددة. وتهدف اللوائح الجديدة إلى اعتماد وحدة طاقة أقل تعقيداً، وأخف وزناً، وأقل تكلفة مقارنة بالوحدات الحالية، مع الاعتماد على قدر محدود من الأنظمة الهجينة وتقنيات مستدامة، بما يعزز الطابع التنافسي للسباقات ويعيد الصوت المميز لمحركات البطولة.

وتنص الخطة على دمج محرك «V8” مع هيكل سيارة أخف وزناً وأكثر مرونة، بما يمنح أولوية أكبر لمهارة السائق ويسهم في تعزيز تقارب مستويات المنافسة.

ومن المقرر عرض الإطار التنظيمي النهائي لموسم 2030 على المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات خلال اجتماعه المقرر عقده في شنغهاي الشهر المقبل، على أن تخضع التعديلات التنظيمية لموافقة المجلس.

وأكد محمد بن سليّم، الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، أن خبرته كسائق ورغبته في تلبية تطلعات عشاق رياضة السيارات حول العالم كانتا الدافع وراء العمل على إعادة محركات»V8” إلى بطولة العالم للفورمولا واحد، مشيراً إلى أن امتلاك سيارة أخف وزناً تتيح للسائق استغلال كامل قدراتها يمثل أحد أهم عناصر السباقات التنافسية.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات النسخة الخامسة والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي، التي تقام على مدى الأيام الستة المقبلة وتشهد حسم منافسات بطولة العالم للراليات الصحراوية لعام 2026.