يشارك نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة في فعاليات النسخة السابعة من «معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة»، الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2026 في منطقة «مدينا سنترال» بجزيرة اللؤلؤة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تلبيةً لدعوة رسمية من الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى تعزيز الحضور الإقليمي في المحافل المتخصصة بإرث السيارات القديمة، وتبادل الخبرات مع الأندية والجمعيات الخليجية الرائدة في مجال اقتناء وصون السيارات القديمة.

ويستعرض النادي والمتحف خلال مشاركته في المعرض مجموعة متميزة تضم ثلاث سيارات قديمة ورياضية نادرة تعكس حقباً ذهبية متنوعة في تاريخ صناعة السيارات العالمية، تتقدمها سيارة «لامبورغيني ديابلو» الإيطالية طراز عام 1993 التي تُعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية في حقبة التسعينيات، وسيارة «بورش 964 توربو» الألمانية طراز عام 1993 التي تمثل علامة فارقة في تاريخ الهندسة الرياضية القديمة، إلى جانب سيارة «كرايسلر نيويوركر» الأمريكية طراز عام 1977 التي تجسد فخامة السيارات في فترة السبعينيات.

وفي هذا السياق، أكد بدر محمد صعب، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، أن مشاركة النادي في هذه التظاهرة الخليجية المرموقة تعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون المشترك بين الأندية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتترجم رؤية النادي في مد جسور التواصل الثقافي والتراثي مع المهتمين وعشاق السيارات القديمة في المنطقة.

وأضاف صعب: «نعتز بتلبية دعوة الأشقاء في الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية للمشاركة في النسخة السابعة من المعرض، وحرصنا على انتقاء طرازات نوعية ونادرة تمثل مدارس تصنيع مختلفة وتلقى شغفاً كبيراً لدى الجمهور والمقتنين، كما تمثل هذه المشاركة فرصة مثالية للتعريف بجهود نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة في حفظ هذا الموروث، والترويج للمقتنيات الفريدة التي يحتضنها متحف الشارقة للسيارات القديمة، إلى جانب الفعاليات والمبادرات النوعية التي ينظمها النادي على مدار العام، وفي مقدمتها مهرجان الشارقة للسيارات القديمة».

يُذكر أن معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في المنطقة، حيث يجمع نخبة من أندر المقتنيات القديمة والسيارات التاريخية من مختلف دول الخليج والعالم، ويشهد إقبالاً واسعاً من الزوار وهواة اقتناء السيارات القديمة.