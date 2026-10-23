سائقان يمثلان الإمارات في بطولة العالم للفورمولا 3 لعام 2027



أعلنت أكاديمية «ياس هيت»، المتخصصة في سباقات الكارتينج وتطوير السائقين في حلبة مرسى ياس، عن تأهل سفيريها راشد الظاهري وكيانو الأزهري للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا 3 التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لعام 2027، في إنجاز يعزز حضور الإمارات في واحدة من أبرز بطولات رياضة السيارات للفئات الصاعدة.



وأكدت الأكاديمية أن السائقين سينافسان ضمن 30 مقعداً فقط على شبكة انطلاق البطولة، بعد انضمام راشد الظاهري إلى فريق «فان أميرسفورت ريسينج»، وتوقيع كيانو الأزهري مع فريق «هايتك جي بي»، لتسجل الإمارات مشاركة سائقين في البطولة إلى جانب نخبة من المواهب الدولية.



ويعد التأهل إلى بطولة الفورمولا 3 محطة رئيسية في مسار تطوير السائقين نحو بطولتي الفورمولا 2 والفورمولا 1، فيما يعكس تأهل السائقين تطور منظومة اكتشاف ورعاية المواهب في دولة الإمارات.



وبدأ راشد الظاهري وكيانو الأزهري مسيرتهما في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد من خلال فئة الفورمولا 4 بدعم من أكاديمية «ياس هيت»، التي توفر برامج لتطوير المواهب ابتداءً من سن الخامسة، عبر مسار يمتد من سباقات الكارتينج إلى بطولات السيارات ذات المقعد الواحد، ما أسهم في وصولهما إلى بطولة العالم للفورمولا 3.



كما يعكس الإنجاز تطور منظومة رياضة السيارات في الدولة، التي تستند إلى بنية تحتية متقدمة تشمل حلبة مرسى ياس، مستضيفة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، إلى جانب برامج إعداد السائقين بمختلف الفئات العمرية، بما يعزز حضور الإمارات في بطولات السيارات الدولية.



وقال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس، إن تأهل راشد الظاهري وكيانو الأزهري للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا 3 يمثل محطة مهمة لرياضة السيارات في الإمارات، ويعكس نجاح جهود أكاديمية «ياس هيت» في إعداد المواهب الوطنية وتطويرها، مؤكداً التزام الأكاديمية ببناء مسار مستدام يبدأ من سباقات الكارتينج وصولاً إلى المنافسة على الساحة الدولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من السائقين القادرين على تمثيل الدولة في أعلى مستويات رياضة السيارات.



وأضاف أن راشد الظاهري وكيانو الأزهري يجسدان ما يمكن تحقيقه من خلال الموهبة والتفاني وبرامج التطوير المتخصصة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة مسيرتهما وتمثيل دولة الإمارات في أبرز البطولات العالمية.