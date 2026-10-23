جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 تنطلق في أوستن

تنطلق مساء اليوم منافسات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1 على حلبة الأميركيتين في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن الجولة الثامنة عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، والتي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من السائقين والفرق العالمية، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 المقررة في أبوظبي الشهر المقبل، بوصفها الجولة الختامية لبطولة العالم.

وفي هذا السياق، قال الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، إن الاتحاد يواصل العمل، بالتعاون مع إدارة الفورمولا 1 «فوم»، والفرق، والشركات المصنعة لوحدات الطاقة، لتنفيذ الخطط الخاصة بإعادة اعتماد محركات «V8» في بطولة العالم للفورمولا 1، لافتا إلى أن خبرته كسائق، وحرصه على تلبية تطلعات جماهير رياضة السيارات حول العالم، يمثلان الدافع الرئيس وراء التوجه لإعادة هذه المحركات.

وقال ابن سليّم، الذي يحضر سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، إن الجميع سيلمسون هذا التغيير، بدءاً من السائقين ووصولاً إلى الجماهير، إذ سيُدشّن حقبة جديدة ومثيرة للفورمولا 1، باعتبارها قمة رياضة السيارات العالمية.

وأضاف أن تجربة الراليات منحته فهماً عملياً لما يحتاجه السائقون والفرق والمنظمون من هذه الرياضة، لافتا إلى أن هذه الخبرة تؤكد له أن السيارة الأخف وزناً، التي تتيح للسائق دفعها إلى أقصى حدود أدائها، هي الركيزة الأساسية لسباقات متميزة.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للسيارات يستهدف إحداث نقلة نوعية في الفورمولا 1 خلال ثلاثينيات القرن الحالي، تشمل خفض وزن السيارات بنحو 80 كيلوغراماً، مع تقليص تكاليف البحث والتطوير والمحركات بنسبة لا تقل عن 50%.

وقال إن السائقين يرغبون في سيارات تستجيب لمهاراتهم وتكافئ تفانيهم، لذا فإن تقليل الوزن وإعادة اعتماد محركات «V8» يُعدّان الطريقة الأكثر مباشرة لتحقيق ذلك.

وأكد ابن سليّم أن التقدم المحرز في ملف إعادة اعتماد محركات «V8» يعكس مستوى جديداً من التفاهم بين الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بصفته الهيئة الحاكمة، وشركة إدارة الفورمولا 1 «فوم»، بصفتها الجهة المروجة، ويجسد التزاماً مشتركاً ببناء مرحلة جديدة من تطور بطولة العالم للفورمولا 1.

وأشار إلى أن هذا التعاون تعزز بتوقيع اتفاقية كونكورد الخاصة بالحوكمة في ديسمبر الماضي بين الاتحاد الدولي للسيارات، و«فوم»، والفرق الإحدى عشرة المشاركة في البطولة، والتي تحدد الإطار التنظيمي وقواعد الحوكمة لبطولة العالم للفورمولا 1 حتى عام 2030.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل واحدة من أربع اتفاقيات استراتيجية أبرمها الاتحاد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، إلى جانب تمديد اتفاقية الترويج لبطولة العالم للفورمولا إي، وإبرام اتفاقية الحقوق التجارية لبطولتي العالم وأوروبا للراليات، وتوقيع اتفاقية جديدة مع نادي السيارات الغربي بشأن بطولة العالم للتحمل، بما يعزز استقرار أبرز بطولات رياضة السيارات العالمية واستمرار نموها.